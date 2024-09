Incidentes en la Legislatura: el Fiscal Nessier dio detalles de la investigación y confirmó aportes fílmicos de la Cámara de Diputados

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

“Inmediatamente nos comunicamos con el director operativo de la PDI y la fiscal en turno, la Dra. Yanina Tolosa, para que comenzaran a trabajar en las medidas iniciales de lo que claramente estaba siendo un hecho delictivo”, explicó en declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10".

Nesiser dispuso que la Dra. Laura Urquiza se uniera a la investigación junto con Tolosa. “Durante el fin de semana, se continuó trabajando en la recolección de testimonios de quienes presenciaron los incidentes. Además, se están analizando registros fílmicos de cámaras de seguridad y grabaciones de celulares de particulares”, afirmó el fiscal.

Nessier destacó que, aunque se ha iniciado un proceso de identificación de los involucrados, muchos de los participantes en los hechos violentos llevaban el rostro cubierto, lo que dificulta la identificación.

“Estamos trabajando con diversas medidas investigativas e inteligencia para poder determinar quiénes son los responsables y actuar en consecuencia”, señaló.

Recientemente, el diputado Pablo Farías, en representación de la presidencia de la cámara baja, se reunió con el fiscal y aportó un escrito con información y registros de video, tanto de la Legislatura como de particulares. “Esto se ha incorporado a la investigación y se está procesando”, indicó Nessier.

Más allá del daño físico hacia oficiales de policía y el daño material hacia el edificio legislativa, el fiscal subrayó la gravedad de la situación institucional provocada por estos actos violentos: “Estamos hablando de interrupciones en el desarrollo de funciones esenciales del estado, como es la deliberación y sanción de una ley”, manifestó.

Sobre la posibilidad de que los agresores fueran ajenos a la ciudad de Santa Fe, Nessier comentó que “es factible” que algunos de ellos no sean de la ciudad. A pesar de la presencia de una amplia representación sindical de la provincia, el fiscal no descartó la implicación de individuos externos en los disturbios. “Esto no es un obstáculo para la investigación”, aseguró.

Finalmente, cuando se le consultó sobre la posible conexión con barrabravas de Rosario, Nessier respondió que se trata de una línea de investigación abierta, aunque sin información concluyente en este momento. “Cuando avancemos en la imputación de estas personas, proporcionaremos detalles más específicos”, concluyó.