Inflación: desde los comedores escolares sostienen que hacen "milagros" para cumplir con los menús diarios

comedores cooperadoras escuelas (4).jpg

"Pero el problema es que estamos recibiendo el dinero de la partida de comedores y copa de leche en la cuenta del directivo con retraso. El 20 de abril se depositó el mes de marzo, a valor de diciembre, y lo de abril nos lo depositaron el 20 de mayo. Lo único que hacemos los cooperadores en la provincia de Santa Fe son milagros. Tenemos una comunidad educativa que nos apoya, paga las cuotas, compra los beneficios y con eso se cubre el dinero que falta", reveló Pérez.

Respecto al financiamiento de estos lugares, aclaró: "Está estipulado por ley que tres veces al año se realiza una actualización. Esta suba, establecida en la Ley 13.960 , toma los valores de índices de precios del consumidor de la provincia de Santa Fe, del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, el cual se debe hacer en abril, agosto y diciembre. Este primer ajuste del año todavía no se pagó, por eso nos pagaron a precios de diciembre. Esa fórmula que lamentablemente se utiliza queda descompensada por esto del pago retrasado, el proveedor cobra un mes y medio después. Es realmente muy difícil ir atrás de la inflación siempre".

comedores cooperadoras escuelas (1).jpg

"Si miro la grilla de menús de copa de leche, a precio de marzo, porque fue en ese entonces cuando emitimos el informe, para darle de comer a cada chico nos costaba entre $70 y $100 y el comedor entre $280 y $450. Y recibimos $60 por copa de leche y $145 por comedor", expuso la integrante de la federación.

Finalmente, la primera actualización de presupuesto, que correspondía regir desde 1 de abril, se hizo oficial el 4 de mayo, por lo que además deben pagarle un reajuste. Según la resolución 227 del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe deben aportarle por persona que asiste al comedor $168,99 y por la copa de leche de $ 70,38.

A este panorama, se le suma otro problema que ocurre cuando el director de la escuela le hace la transferencia al proveedor: "Cuando la hace el banco le descuenta al proveedor 10% y encima le estamos pagando 45 días más tarde marzo, 20 días después abril y todavía no le pagamos mayo". Respecto al descuento que hacen las entidades bancarias por transferencia, contó que en otras partes del país el banco pertenece a la provincia y por lo cual no le extraen estos montos a las instituciones, comedores y cooperadoras cuando utilizan este medio de pago. "Pero en nuestro caso, como tenemos un agente financiero y no somos el dueño del banco, nos pasa eso", agregó.

Por otro lado, explicó que no todas las escuelas tienen comedor y hay algunas que están pidiendo tenerlo. Las que poseen este espacio reciben en la cuenta del director por la cantidad de niños que declararon. "A los padres se les pregunta si quieren que su hijo coma en el comedor y algunos que no quieren porque son solidarios, consideran que hay otro que lo puede necesitar", expresó.

comedores cooperadoras escuelas (5).jpg

María Alejandra es la protesorera de la escuela secundaria en la que trabaja, lugar donde "todos los alumnos de la mañana y de la tarde reciben la copa de leche y van al comedor", a excepción de algunos que asisten por las tardes y pertenecen a un club, institución que se encarga de darles los alimentos que necesitan. "Todos los niños y adolescentes tienen que recibir una alimentación nutritiva y para eso sacamos cuánto sale un menú. Esos $70 a $100 en copa leche o de $280 a $450 significaría que el niño tenga un valor nutritivo en lo que come. Hoy no estamos recibiendo esa plata", apuntó.

Frente a esa falta de dinero, hacen una evaluación de lo que sí pueden darle: "En la copa de leche sabemos que tiene que tener leche y quizás no les estamos dando el complemento de una fruta o cereales, porque en algunos lugares no se puede, no hay recaudación en las cooperadoras. Ahí estamos hablando de lugares donde no se le puede exigir a un papá que esa cuota voluntaria me la dé. Tengo que hacer beneficios para recaudar un poco de plata o pedir donaciones. Las cooperadoras del norte de la ciudad van al Mercado Central y se ocupan de que las asociaciones que trabajan ahí les recuperen algo darles a los chicos".

comedores cooperadoras escuelas (2).jpg

"No nos olvidemos que la responsabilidad es del Estado. Un chico no puede aprender si no tiene el estómago lleno, para muchos de nuestros alumnos esta es la única alimentación del día y cuanto más te metes en los barrios peor es", señaló.

Dentro de este combo de desfinanciamiento, aseguró que "cayó mucho la recaudación de las cooperadoras". De hecho, había escuelas con muy buena recaudación, "60% u 70% de alumnos aportaban, aunque sea una cuota al año, y ahora bajó a 30%, 35%".

comedores cooperadoras escuelas.jpg

Por todas estas razones se las tiene que ingeniar para recaudar fondos. Una de las actividades que realizan es la Feria de Platos en los actos escolares, donde los chicos pueden llegar a comprar un pedazo de torta, así también como los bonos contribución, los aportes de particulares, fundaciones y las vecinales.

Además, recalcó otro punto clave de esta falta de recursos económicos: "De Nación no está llegando nada a las escuelas, debería hacer un aporte para que compense todo esto. Y la ley dice cuál es la responsabilidad de Nación y los estados provinciales. El Estado Nacional lo está convirtiendo en elementos, por ejemplo, manda los libros, pero no llega no llega el dinero en efectivo. Para los alimentos no recibimos nada de Nación. Sí vamos a recibir los Fondos Cooperar, los cuales son exclusivamente para cooperadoras. En nuestro caso lo vamos a aprovechar para equipamiento escolar. La obligación alimentaria la sigue teniendo el Estado. Buscamos educación pública con equidad", cerró.

