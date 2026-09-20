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Continúa el alerta amarillo del SMN por tormentas fuertes en Santa Fe

El SMN emitió anticipó lluvias y tormentas fuertes a corto plazo. El aviso abarca 10 departamentos de la provincia, entre ellos La Capital.

20 de septiembre 2026 · 18:22hs
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Continúa el alerta amarillo del SMN por tormentas fuertes en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes en Santa Fe. Abarca los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo.

Según el informe, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h.

En tanto, para este lunes se prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Una temperatura mínima estimada en 13° y una máxima de 23°. Para el martes, anticipó cielo parcialmente nublado en la capital provincial. Temperatura mínima de 6° y máxima de 18°.

Suspensión de actividades en los Juegos Sudamericanos

El alerta meteorológico obligó a modificar la agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este domingo fueron suspendidas las actividades de los Fan Fest previstos en Santa Fe, Rosario y Rafaela debido a las condiciones climáticas y a las alertas vigentes.

La decisión alcanza a las propuestas recreativas, culturales y musicales que se habían programado al aire libre durante la jornada.

En Santa Fe, además de la suspensión del Fan Fest, se cancelaron los entrenamientos que estaban previstos para este domingo. Sin embargo, las competencias que se desarrollan en espacios preparados para recibir actividad deportiva continuarán de acuerdo con el cronograma establecido.

Entre ellas se encuentran los partidos de hockey femenino y masculino, con la participación de Las Leonas y Los Leones.

En Rafaela también quedaron suspendidas las actividades al aire libre y los entrenamientos, mientras que las competencias previstas en espacios cubiertos continúan con normalidad.

Cambios en Rosario

En Rosario, el clima también provocó modificaciones en el cronograma deportivo. Las competencias de rugby 7 y fútbol previstas para este domingo fueron reprogramadas para el lunes 21 de septiembre.

Los encuentros que fueron afectados tenían como escenarios el Hipódromo de Rosario, el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys y el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Según informó la organización, quienes ya habían adquirido entradas para los partidos reprogramados podrán utilizarlas este lunes, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Desde la organización de los Juegos recomendaron además extremar las precauciones durante los traslados y respetar las indicaciones del personal de seguridad frente a las condiciones meteorológicas.

SMN tormentas Santa Fe
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