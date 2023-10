Iniciaron una colecta para un santafesino de 4 años con parálisis cerebral: debe viajar a la India para tratarse

Sobre el comienzo de esta enfermedad, recordó: "Adrián nació sano, a la parálisis cerebral la adquirió por una meningitis a los cinco meses. Entré al hospital con un niño con fiebre y a los 15 días salí con un niño con parálisis cerebral. Desde ese entonces los médicos me dijeron cosas horribles, «puede que tu hijo no vea, no camine nunca, no llore, no se pueda reír». Hoy, con cuatro años, logró muchas más cosas que las que me dijeron".