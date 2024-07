Inseguridad en barrio Candioti Norte: vecinos denuncian robos piraña y entraderas "todos los días"

Una ola de inseguridad con la modalidad de robos piraña azota barrio Candioti Norte , con vecinos muy preocupados por una situación que la ven pasar a diario y que no ven forma de frenar. Asaltos en grupo y entraderas son las denuncias que se repiten en la zona.

Vecinos del lugar se manifestaron por lo ocurrido en el barrio : "Hay mucha inseguridad. En la madrugada del 26 de junio me entraron a mi casa barreteando el portón y robaron una moto y una bicicleta. Gracias a las seccionales 5ta y 8va pudimos recuperar la moto, pero esos hechos están sucediendo continuamente a cada hora".

Policías en Bº Candioti Norte

"Hay muchos asaltos a mujeres en la calle, les roban el bolso, mochilas, celulares, carteras, todos los días. Hay un video que muestra un grupo de chicos que son quienes asaltan, pero después hay otros grupos en bicicleta. Es terrible lo que está pasando con los robos piraña", remarcaron.

Consultados por la presencia de fuerzas de seguridad en la zona, los vecinos afirmaron que "no les importa que haya o no policías". Y agregaron: "Entendemos que no puede haber un policía cuidando a cada vecino y que el 911 está presente porque se lo llama y está".

Entraderas

Otra de las vecinas relató: "El 9 de julio alrededor de las 17 horas, en Luciano Torrent y Alberdi, empezamos a escuchar gritos por un robo piraña. Era un chico que había venido a visitar a un vecino, en la puerta lo golpearon y le robaron la bicicleta y el celular. Aparte de eso escuchamos gritos de gente que roban celulares, roban carteras y bolsos de gente que viene de trabajar".

"En mi caso particular entraron a mi casa por el balcón y me llevaron el televisor y otros artefactos. Hicimos la denuncia pero nunca recuperamos nada, esto se está viviendo continuamente", destacó la vecina.