Inseguridad en barrio Siete Jefes: adolescentes cometen robos y preocupan a los vecinos

Vecinos alertan por una seguidilla de robos protagonizados por adolescentes, que actúan principalmente de noche y generan temor en la zona

La preocupación por la inseguridad en barrio Siete Jefes volvió a encenderse en las últimas semanas tras una seguidilla de delitos cometidos por grupos de jóvenes , que actúan bajo la modalidad conocida como “robo piraña” . Los hechos ocurren principalmente durante la noche y generan temor entre los vecinos de esta tradicional zona de la ciudad de Santa Fe .

El presidente de la vecinal, Lorenzo Castella , advirtió en diálogo con LT10 que si bien se trata de “gurises”, la situación no debe minimizarse. “Son chicos, pero eso no quiere decir que no haya que preocuparse. Intentaron asaltar a una mujer que iba en moto con un bebé. No pudieron, pero el susto fue enorme”, relató.

robo piraña 7 jefes Banda de ladrones adolescentes y jóvenes comete robos en modalidad piraña en barrio 7 jefes gentileza

Según explicó, estos grupos deambulan por el barrio todas las noches, probando puertas de autos y aprovechando cualquier descuido. “Desde que se fue la patrulla motorizada, estas bandas —algunas más peligrosas que otras— merodean constantemente. Han abierto varios autos y lo venimos denunciando hace tiempo”, señaló Castella.

El dirigente vecinal aseguró que la problemática fue planteada en reiteradas oportunidades ante las autoridades. “Ya lo hemos hablado incluso con funcionarios como Coudannes. Siempre nos dicen que llamemos al 911, y eso hacemos. El móvil viene, pero como son chicos corren, se esconden y vuelven a aparecer”, describió.

Para los vecinos, el impacto no es solo material. “Tal vez no siempre roban, pero asustan y generan mucha preocupación. La gente ya no se siente segura caminando de noche por calles que antes eran tranquilas”, sostuvo el presidente de la vecinal.

Desde la institución barrial insisten en la necesidad de mayor presencia policial, patrullajes preventivos y el regreso de la motorizada, como una herramienta clave para desalentar este tipo de delitos. “Lo advertimos hace tiempo y lamentablemente hoy lo estamos confirmando: la inseguridad en Siete Jefes aumentó”, concluyó Castella.

