Inseguridad en la Peatonal: Chuchi Molina pidió a ciudad y provincia actuar de manera urgente

Acciones concretas

Para Chuchi Molina, “estamos pidiendo algo que consideramos básico, pero dados los hechos de la semana pasada, entendemos que algo está sucediendo que no se están haciendo bien las cosas. Por eso planteamos que es fundamental la la articulación, y que haya rondas de la GSI por las calles adyacentes, o por la misma Peatonal, con conexión y comunicación con la Policía”.

Para la concejala “tanto el Ejecutivo municipal como el Gobierno provincial tienen que actuar de modo urgente, porque la Peatonal es como un símbolo que tenemos en la ciudad, que tiene que ver con el comercio, con el trabajo, y que tiene que ver con una ciudad que queremos activa y pujante. Y ya sabemos lo que sucede cuando comienza a correrse la voz de que no es un lugar seguro y cuando simbólicamente se pierde la autoridad. Es urgente que se tomen medidas y acciones. La capital de la provincia no puede no tener presencia policial que requiere en este tipo de espacios”.

La edila contó que “también le pedimos al intendente que se convoque al Consejo de Seguridad: el año pasado hubo solo una reunión en marzo y luego no hubo otra convocatoria”. Consideró que es un ámbito “importante porque se encuentran diferentes protagonistas y responsables vinculados al tema: el ministerio de Seguridad; el Ministerio Público de la Acusación, los concejales, las vecinales. Es un espacio de generación de políticas que después por supuesto se tienen que ejecutar, porque no alcanza solo con la reunión, pero no puede ser que no existan este tipo de encuentros. Además se está incumpliendo con ordenanzas vigentes: en agosto se sancionó una resolución pidiendo la convocatoria al Consejo de Seguridad, que no se concretó, y se modificó una ordenanza que dice que al menos debe haber dos encuentros al año”, apuntó.

Prioridad

Chuchi Molina recordó que “para nosotros, como para las y los vecinos, la seguridad es un tema prioritario. Desde el interbloque de JxC hemos presentado distintas iniciativas en el Concejo Municipal durante todo el año pasado. También a finales de 2021, por iniciativa de los concejales de JxC, apareció en el Presupuesto Municipal el tema seguridad con importantes partidas para la compra de equipamiento, porque era un ítem que había sido eliminado por esta gestión y que durante los primeros dos años no había contado con fondos específicos, lo cual para nosotros era algo inadmisible, ya que el gobierno local tiene mucho para hacer, y debe hacer mucho más en materia de Seguridad, fundamentalmente en materia de prevención”.

También contó que “en la última sesión del año pasado presentamos un proyecto, que fue aprobado, para extender el sistema de videovigilancia conectado al Centro de Monitoreo al Casco Histórico, que hoy no cuenta con esta tecnología”.