Jardines maternales: denuncian "ensañamiento" por parte del Estado

"A esta altura de las circunstancias, ya no sabemos si existe un ensañamiento o arrogancia hacia los jardines maternales por parte de las autoridades provinciales y municipales", denunció al borde de la desesperación, una de las referentes de la Agrupación de Jardines Maternales de Santa Fe, Marcela Zeballos.

A más de cinco meses de cerrar sus puertas producto de la pandemia por Covid-19, desde el sector continúan acusando al gobierno provincial de "abandonar" y "dar la espalda" a los jardines maternales en una situación que, según indican, es "crítica".

En un comunicado dirigido hacia el gobernador de la provincia, Omar Perotti, y hacia el intendente de la ciudad, Emilio Jatón, desde el sector pusieron de relieve las 10 razones por las cuales deben abrir los Jardines Maternales en Santa Fe.

En diálogo con #UNOEnLaRadio, programa radial de UNO Santa Fe que se emite de lunes a viernes desde las 16 por Sol 91.5, Marcela Zeballos, referente del sector, manifestó la desesperación por volver a trabajar y denunció la proliferación de actividades "clandestinas".

"Con el 90 por ciento de las actividades habilitadas en la ciudad y con la necesidad de los padres por el cuidado de sus hijos, es inentendible que los jardines maternales sigan cerrados. Queremos respuestas porque los chicos están deambulando por distintos lugares sin habilitación, en casas particulares sin protocolos y sin gente especializada", subrayó Zeballos.

jardines municipales.jpg Imagen ilustrativa Prensa Santa Fe Capital.

"Llegamos a recibir fotos de 10 chicos sentados todos amontonados en la cochera de un garaje, sin protocolos y a merced del cuidado de gente sin recursos ni conocimientos. Los padres nos llaman para consultarnos si podemos cuidar a sus hijos en sus casas", sostuvo Marcela y continuó: "Jardines Rodantes, es el nombre de la iniciativa de padres para dejar a sus hijos, todos los días, en viviendas diferentes para ir a trabajar, porque no tienen a dónde dejar a sus hijos y deben llevarlos a lugares que no están preparados para hacerlo".

Las 10 razones

Bajo el lema #Losjardinessonmasseguros, desde la Agrupación de Jardines Maternales de Santa Fe, esgrimieron los fundamentos en un comunicado por los cuales deberían abrir sus puertas en la ciudad:

-Porque muchos niños están siendo dejados en lugares extraños, no habilitados, no registrados y no controlados. Debemos cuidar realmente a los niños y el personal a cargo de los mismos, por tanto están fuera de la regulación, no sabemos qué capacitación tienen, ni están registrados en el municipio.

-Porque muchos padres que trabajan no tienen adonde dejar a sus hijos y deben llevarlos a lugares que no están preparados para hacerlo.

-Porque los jardines están preparados e inspeccionados. Sus salas a cargo de docentes y tienen mayores posibilidades de tener cuidados reales, con protocolos apropiados.

-Porque las docentes de los Jardines son profesionales capacitadas, con experiencia y debidamente registradas en la Secretaría de Educación del municipio de Santa Fe.

-Porque los Jardines tienen justificadamente derecho a trabajar en tanto y en cuanto sus funciones las están llevando adelante personas o espacios no habilitados.

-Porque si no abren no estarán cuidando los niños. Estarán retrocediendo en materia de salud, formación y educación. A la vez se está cuestionado la necesaria autoridad que debe ejercer el Estado y mucho más en medio de una pandemia.

-Porque hace más de 20 años Santa Fe marcó un camino de excelencia en la Educación Inicial de la ciudad y ese es un patrimonio que no podemos regalar.

-Porque los padres que aún siguen pagando las cuotas merecen una respuesta que les brinde seguridad y certeza para su organización y tranquilidad familiar.

-Porque en definitiva, el servicio educativo necesita de estas Instituciones que se han creado para brindar la educación prevista en la ley nacional de educación y el Estado no brinda.

-Porque el DNU nacional no prohíbe que abran. Ponemos como ejemplo, durante estos meses y con distintas modalidades, han abierto los municipios: de la Provincia de San Juan en su totalidad, Bella Vista, Goya, Monte Caseros, San Roque de Corrientes, Posadas y Puerto Rico de MIsiones, Trelew de Chubut, Gral. Pico de la Pampa, Viale, María Grande, Seguí, y Crespo de Entre Ríos, y Carlos Paz de Córdoba entre otros, así como está anunciado en Catamarca.