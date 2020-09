Jardines maternales instalaron una carpa negra frente a Casa de Gobierno

"Nos ponen en la misma línea que las escuelas, pero tenemos modalidades de trabajo muy diferentes. Podemos hacer reducción de niños por sala, y en general no se utiliza el transporte público para llegar al jardín. No nos pueden meter en la misma bolsa. Queremos que nos reciban para hablar sobre estos puntos porque no es lo mismo", agregó.

Esta iniciativa surgió en Rosario, y en Santa Fe la adoptaron. "Todos los jueves de 10 a 16 colocaremos la carpa que será un lugar en donde se informará la situación de los jardines a quienes quieran acercarse y además visibilizar cómo estamos hace seis meses para siete ya, cuando parece que este año no podremos reabrir las puertas", manifestó Fernando otro representante de la agrupación y propietario de un jardín.

Además, desde los jardines hicieron hincapié en la insuficiencia de las ayudas económicas: "Frente a los subsidios que llegaron un poco tarde, los montos no son adecuados. Lo que recibimos por el momento son $50.000, ahora nos dijeron que subirán a $70.000, pero en un jardín con ocho empleados promedio, alquiler y servicios ese dinero llega a cubrir solo un porcentaje, a veces solo lo del alquiler, además de tener que pagar las cargas sociales", dijo Fernando.

Tanto en el Concejo como en la Legislatura se presentaron proyectos para su salvataje pero aún no han podido ser discutidos, por lo cual exigen que sean tratados a la brevedad.