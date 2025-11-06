Jueves inestable y con la posibilidad de algunas lluvias en la ciudad de Santa Fe Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 6 de noviembre 2025 · 07:48hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo con algunas nubes, fresco y ventoso y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.5º, ST: 12.7º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que se mantiene el aporte de aire cálido en altura, ahora proveniente más desde el nor/noroeste del continente, mientras que en superficie lentamente comienza a rotar el ingreso de aire hacia el este/noreste. Esta situación genera que si bien las condiciones todavía se mantienen estables, deberían presentar una tendencia gradual a inestabilizarse hacia últimas horas de hoy y mañana viernes, con posibles lluvias débiles a moderadas durante la jornada. No obstante ello, hacia el fin de semana, el ingreso de un nuevo sistema frío debería estabilizar el sistema nuevamente con descenso de los registros térmicos.

Viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a inestables, con tendencia a mejorar hacia últimas horas del día con posibles lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunos chaparrones más importantes. Temperaturas en descenso durante la jornada: mínima 11º y máxima 20º. Vientos moderados predominando del sector este, rotando al sur/sureste, con el correr de las horas.

En tanto el fin de semana comenzará con un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 9º y ascenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, rotando al sur/sureste y luego al este/noreste con disminución de su intensidad. Por último, domingo con cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables a relativamente estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas en zonas rurales. Temperaturas en ascenso: mínima 12º y máxima 28º. Vientos leves predominando del sector nor/noreste. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región