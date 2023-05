Los kioscos no se salvan de la inflación y revelan que cuando pasan dos o tres días sin aumentos es porque no les mandan las listas de precios

"Hay varios aumentos, subió el cigarrillo y productos lácteos. Eso por la parte privada pero también desde lo público el problema es que sigue habiendo aumento en tasas, construcciones, servicios públicos, impuestos. Las tarifas son un problema. Todos los días tenés pequeños aumentos y cuando pasan dos o tres días sin subas es porque no te mandan la lista de precios. Arcor por ejemplo es uno de los monopolios que más sube su mercadería", expuso.

Respecto a los cigarrillos, indicó: "Pasa algo rarísimo, aumentaron cuatro o cinco veces en 120 días y antes se daban cada cuatro meses. Este producto es muy particular porque hay una lista de precios realizada por la Mesa Nacional de Kiosqueros y cada región aplica un precio de acuerdo al lugar, si es una zona turística, por ejemplo, la costa tiene un precio distinto de lo que es el centro sur o centro norte de la provincia de Santa Fe. Se conforma una lista sugerida de las entidades de los kioscos, que antes eso no pasaba".

"Históricamente las compras diarias, el 70% de ventas en el país, se hacen en los comercios familiares de cercanía. La gente se sigue acercando a estos locales porque es con quienes tiene relación y cuando no tiene plata, los que sufren las crisis somos los comerciantes chicos. Porque las grandes empresas tienen subsidios, subvenciones del Estado, créditos, formas de pago diferidos, beneficios fiscales y otra forma de comprar y negociar con las empresas. Pero cuando no tenés plata si vas al chino o al supermercado no te vende, entonces la realidad nuestra en el barrio es otra, la mayoría de nuestros clientes son vecinos", manifestó.

El integrante de la Cámara de Kiosqueros, destacó: "Argentina está entre los cinco países que más gaseosas de primera marca consume. El comercio de cercanía ya no es un kiosco o una verdulería, ya ofrecen muchos más productos, casi todos son minialmacenes. La gente compra lo que puede, cuando puede y con lo que tiene".

