La beba atacada por un perro en Santa Rosa de Lima continúa estable y muestra una leve mejoría

Permanece internada en el hospital Orlando Alassia donde cursa su sexto día de internación tras el ataque ocurrido el pasado 16 de enero.

La beba de un año sigue en la terapia después de ser mordida por un perro. Piden cadenas de oración

La beba que fue mordida por un perro en el barrio Santa Rosa de Lima el pasado viernes continúa internada en el hospital de Niños Orlando Alassia, donde permanece clínicamente estable y con una leve mejoría, según informaron fuentes médicas.

De acuerdo al último parte brindado por el nosocomio, la paciente transita su sexto día de internación con evolución favorable, bajo permanente control del equipo médico, que sigue de cerca su estado general.

El ataque ocurrió el viernes 16 de enero, minutos antes de las 18, en inmediaciones de calle Estrada al 1.900. Por el hecho, la beba fue trasladada de urgencia al hospital, donde recibió atención inmediata.

En tanto, las circunstancias en las que se produjo el episodio continúan siendo materia de investigación, con el objetivo de esclarecer cómo se desarrolló el ataque y determinar posibles responsabilidades.

Optimismo en la recuperación de la niña

Al cumplirse 72 horas de internación, Ledesma había explicado que la niña ingresó directamente a terapia intensiva y fue trasladada de inmediato al quirófano, donde los neurocirujanos intervinieron una lesión compleja. “Se trabajó sobre una herida que involucra al cuero cabelludo, una fractura de cráneo con hundimiento y una pequeña pérdida de sustancia de masa encefálica”, detalló.

Tras la cirugía, la paciente regresó a terapia, donde permanece internada, clínicamente estable y bajo estricta observación. En ese marco, el director del hospital indicó que, superadas las primeras 72 horas, se comenzó a evaluar la posibilidad de reducir progresivamente la medicación, lo que permitirá avanzar en nuevas evaluaciones neurológicas cuando ceda el coma inducido.

Traumatismo severo, especialmente por la edad y contextura de la paciente

Ledesma remarcó que se trata de un traumatismo severo, especialmente por la edad y contextura de la paciente, pero llevó tranquilidad al referirse a la lesión encefálica. “En este tipo de lesiones es inevitable que exista algún grado de pérdida de masa encefálica. Lo importante será evaluar luego en qué medida ocurrió”, aclaró.

Finalmente, transmitió un mensaje de cauto optimismo basado en la experiencia médica: “Hemos tenido otros casos similares y, en líneas generales, en niños de esta edad la evolución suele ser favorable”, señaló.