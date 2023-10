"Se trata de alianzas electorales transitorias, cuya figura jurídica se termina una vez finalizados los comicios. Se multa, pero no hay a quien cobrárselas. No las terminan pagando, aunque no son multas muy caras, pero siempre se han hecho multas e intimaciones para el retiro. No es un vacío legal, porque la infracción se pone al autor que en general son alianzas temporarias. Pero es un problema de siempre", explicaron.

"Antes a la UCR, al PDP, al justicialismo, se los multaba y la figura jurídica no dejaba de existir. Desde el 95 a la fecha todos los partidos resignan su figura para confluir en un frente electoral, rara vez se presentan como partido. Pero es un problema formal que le cae bien a todos los partidos políticos por eso nunca se toca", señalaron a UNO Santa Fe.

Fuentes municipales indicaron que "quien termina tomando el guante es el ejecutivo a actual y termina limpiando la ciudad".

Qué estipula la ordenanza

Según señala la ordenanza 10.814, los partidos políticos tienen un plazo de diez días para retirar de la vía pública toda la propaganda colocada en semáforos, columnas de iluminación y señalética, entre otras. Cabe aclarar que la Municipalidad notificó a los diversos espacios que participaron de las Elecciones Generales en la provincia al respecto.

Los carteles plásticos que se utilizaron durante la campaña electoral se transformarán en juegos y mobiliarios urbanos para equipar espacios públicos. La iniciativa -que ya comenzó con la cartelería utilizada en las elecciones primarias- se enmarca en el programa “Juntá, Reciclá, Transformá” que lleva adelante la Municipalidad.

Lo recolectado se suma a las tapitas reunidas en escuelas, instituciones y comercios con la intención de concientizar sobre el manejo de los residuos y promover su separación en origen.

Estas acciones se enmarcan en el convenio de colaboración firmado con la empresa Quanta Reciclados, de Paraná, dedicada a la elaboración de mobiliario urbano, cartelería para vía pública y elementos de seguridad vial con material posconsumo. El acuerdo rubricado en la oportunidad, preveía el intercambio de plástico por juegos de plaza, realizados con ese material que usualmente es de descarte.