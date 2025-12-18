Uno Santa Fe | Santa Fe | CGT

La CGT convoca a una movilización en Santa Fe contra la reforma laboral y con una fuerte crítica al modelo económico

La protesta será en simultáneo con la marcha nacional y reunirá a sindicatos y organizaciones sociales. Desde la CGT advierten sobre cierre de pymes, pérdida de puestos de trabajo y recortes presupuestarios

18 de diciembre 2025 · 08:32hs
Organizaciones sindicales y sociales se suman a la marcha nacional contra la reforma laboral de Milei

gentileza

Organizaciones sindicales y sociales se suman a la marcha nacional contra la reforma laboral de Milei

La ciudad de Santa Fe será escenario este jueves de una movilización sindical en el marco de la marcha nacional convocada por la CGT y ATE en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y al tratamiento “acelerado” del proyecto en el Congreso. En la capital provincial, la concentración comenzará a las 15.45 en la Plaza de la Legislatura, con un acto central a las 16 en Plaza de Mayo.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de @cgt.regionalsantafe

Desde la CGT Santa Fe, su secretario general Claudio Girardi confirmó que la protesta no estará circunscripta únicamente al movimiento obrero, sino que apunta a convocar a amplios sectores de la sociedad. “No solo van a ir las organizaciones gremiales, sino que estamos invitando a todos los ciudadanos y ciudadanas que se ven afectados por distintas políticas del Gobierno”, sostuvo.

Reclamos por el presupuesto y el impacto económico

Entre los principales ejes de la convocatoria, Girardi enumeró el desfinanciamiento del sistema universitario, el recorte de políticas públicas para personas con discapacidad y el impacto negativo de la apertura de importaciones sobre la producción nacional. Según advirtió, estas medidas están provocando la destrucción de industrias, pymes y puestos de trabajo.

El dirigente sindical también cuestionó el modelo económico y el actual esquema cambiario. Afirmó que con “un dólar pisado” la economía resulta inviable para la mayoría de los sectores productivos, con excepción de algunas actividades como la minería, el agro de gran escala y el petróleo. En ese marco, señaló que en el país ya se perdieron casi 20.000 pymes y alrededor de 350.000 empleos.

Mensaje al Congreso y postura de los senadores

La movilización en Santa Fe se realizará en simultáneo con la marcha nacional de la CGT, que tendrá réplicas en distintas ciudades del país. El objetivo, explicó Girardi, es “manifestarnos con un documento en conjunto” y enviar “un mensaje claro a los legisladores nacionales sobre qué es lo que no queremos”.

En relación al debate parlamentario, el titular de la CGT local confirmó que el senador Marcelo Lewandowski votará en contra de la reforma laboral y reclamó la misma postura de los otros representantes santafesinos en el Senado. “Les pedimos que voten en contra y que no acompañen una ley tratada a libro cerrado”, remarcó.

Finalmente, Girardi aseguró que la protesta será pacífica y reiteró la convocatoria abierta a toda la ciudadanía. “Siempre va a ser una movilización en paz, con un documento muy duro leído por integrantes del movimiento obrero”, afirmó, y concluyó que desde Santa Fe se expresará un rechazo contundente a la política del Gobierno nacional.

• LEER MÁS: Rosatti advirtió que una eventual reforma laboral podría quedar años bajo revisión judicial

CGT Santa Fe gobierno nacional
Noticias relacionadas
Quienes asistan a los boliches de la 168 contarán con un servicio gratuito de colectivos 

Lanzan la "Línea Boliches": un transporte nocturno gratuito para mejorar la seguridad en la Ruta 168

Aguas Santafesinas habilitó una nueva forma de pagos de las facturas del servicio

Aguas Santafesinas incorpora una nueva modalidad de pago en Rapipago sin necesidad de presentar la factura

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe comienza a atender con horario de verano

El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

Jueves soleado y con altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe

Lo último

Google lanzó ¿Dónde está Papá Noel ahora?: la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Google lanzó "¿Dónde está Papá Noel ahora?": la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Unión perdió como local frente a Instituto

Unión perdió como local frente a Instituto

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Último Momento
Google lanzó ¿Dónde está Papá Noel ahora?: la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Google lanzó "¿Dónde está Papá Noel ahora?": la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Unión perdió como local frente a Instituto

Unión perdió como local frente a Instituto

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón"

Ovación
Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Unión perdió como local frente a Instituto

Unión perdió como local frente a Instituto

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Unión tiene casi 23 mil socios, destacó Andrés Valenti, secretario general del club

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio