La ciudad de Santa Fe lleva 12 días consecutivos sin casos de coronavirus

En la ciudad de Santa Fe por décimo segundo día consecutivo no se presentaron casos positivos y se sostiene el número de 27 casos al que se llegó el 9 de abril pasado. En la misma situación se encuentra el departamento La Capital, con un total de 37 resultados positivos. En tanto, el total provincial ascendió a 225 infectados a partir del único paciente que resultó positivo este martes y que es de la ciudad de Rafaela.

Desde el inicio de la pandemia en la provincia se registraron 3.300 notificaciones, de las cuales 2.934 fueron descartados y 141 aún continúan en estudio. Además, durante la conferencia de prensa donde se brindó el reporte epidemiológico se conoció que de los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 103 pacientes confirmados recibieron el alta (46 definitivas y 57 transitorias).

También se especificó que hasta la fecha se registraron un total de dos fallecidos para la provincia. Tres pacientes se encuentran en cuidados intensivos, uno con asistencia respiratoria mecánica. El resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento.

La directora de Epidemiología de la provincia, Carolina Cudos, brindó una serie de aclaraciones respecto al informe brindado el lunes pasado cuando se dio a conocer que hubo dos casos positivos de la ciudad de Venado Tuerto. Al respecto dijo que en principio se creyó que habían tenido contacto con casos confirmados, aunque luego se supo que tenían antecedente de viaje a Brasil y que la fecha en la que estuvieron en el vecino país coincide con la posibilidad de que hoy registren la enfermedad.

Además dijo que de los cuatro casos de la ciudad de Rosario que se investigaban si tenían un nexo epidemiológico se logró determinar que uno de ellos tuvo contacto con caso confirmado.De esa manera, aún quedan tres casos que no se sabe cómo se contagiaron y que hoy son tomados como de circulación comunitaria del virus.

Cudos dijo que estos datos son alentadores pero que hay que seguir con las medidas de aislamiento que se tomaron a tiempo y están dando buenos resultados.

Por su parte, el ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Sukerman, anunció que su cartera ya recibió 7.000 solicitudes de protocolos de prevención por el coronavirus y aseguró que ese número crece día a día a partir de que se fueron habilitando nuevas actividades.

En ese sentido, el funcionario aclaró que ya se están haciendo tareas de fiscalización junto a municipios y comunas. En los últimos días ya se hicieron 300 fiscalizaciones sólo por el protocolo de Covid-19. "Presentar el protocolo es obligatorio y si no no pueden funcionar y vamos a sancionar a las empresas que no lo hagan", sostuvo Sukerman que recordó que días atrás "el gobernador, Omar Perotti, dijo de manera muy gráfica que a quienes no cumplan se les va a cortar la luz, pero además hay multas y penalidades".

Por otra parte, el ministro dijo que los protocolos son sencillos de realizar e invitó a los empresarios que están dentro de una actividad habilitada a que ingresen al sitio de la provincia (www.santafe.gov.ar) para realizar el trámite. Además, adelantó que este miércoles saldrá a fiscalizar junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin, y que este jueves hará lo propio con el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón. De forma paralela aseguró que los inspectores del Ministerio de Trabajo están distribuidos por la provincia fiscalizando el cumplimiento de la normativa.