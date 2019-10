La ciudad sigue bajo alerta por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por tormentas fuertes que abarca el centro y norte de la provincia de Santa Fe, sur de Corrientes y Entre Ríos.

Según el informe del organismo: "sobre el centro de Entre Ríos y Santa Fe se están desarrollando tormentas aisladas de variada intensidad. Se prevé que algunas puedan ser localmente fuertes o severas, estando acompañadas por intensas ráfagas, caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. El mal tiempo se irá trasladando gradualmente hacia el norte a partir de la tarde o noche de hoy".

Alerta a corto plazo

Aviso a muy Corto Plazo 2019-10-30 05:45:00

Validez : tres horas desde su emisión

TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO. — SMN Avisos a Corto Plazo (@SMN_Alertas) October 30, 2019

Pronóstico extendido

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL informa que se observa en la región que debido a la combinación de flujos provenientes desde el océano (cuadrante sureste), los cuales aportan humedad y su combinación con flujos más cálidos en altura, provenientes desde el noroeste del continente, se generan inestabilidades con posibles lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunos eventos localmente más intensos. La mejoría que debería observarse hacia finales de la jornada, no sería significativa ya que hacia finales de la jornada de mañana jueves, nuevamente se observa un aumento de la nubosidad hasta por lo menos el fin de semana. A priori debería presentarse con bajas posibilidades de lluvias, y las mismas serían entre débiles a moderadas o lloviznas.

Las temperaturas, descenderían algo durante la jornada de mañana, pero luego nuevamente deberían ascender.

Para el jueves se espera cielo mayoremente despejado con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas (12 grados) y ascenso de las máximas(25 grados) .

En las puertas del fin de semana, este viernes se espera una jornada con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables a algo inestables. La mínima prevista en 16º y la máxima en 26º.

El sábado, cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables. Temperaturas en suave ascenso: mínima de 21º y máxima de 28º.