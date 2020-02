Santa Fe cuenta con una consultora de marketing de proyección nacional. Juan Manuel Gareli Fabrizi, denominación actual de la compañía creada por el especialista que le da nombre y su colega Julio Deré hace más de una década, superó ya el status de empresa regional para instalarse como referente en todo el país.

Después de construir fuertes cimientos como agencia de desarrollo de software y sitios web, JMGF se corrió hacia una oferta más orientada al asesoramiento y planificación estratégica de empresas y la docencia en marketing digital.

El equipo de la consultora está compuesto por diseñadores gráficos, relacionistas públicos, community managers, desarrolladores web y creativos. Al frente de la estructura de servicios, Juan Manuel y Julio, como CEOs, y María José Gareli Fabrizi, como responsable operativa, conforman un terceto tan profesional como audaz, que desafía con valentía y conocimiento a un rubro dominado por el marketing tradicional y abstracto.

Su impronta rompe el molde y da sus frutos. Desde JMGF les demuestran diariamente a empresarios y alumnos que “para que un proyecto resulte, debe tener resultados medibles”.

Aceleran a quienes quieren acelerar

El asesoramiento está orientado a profesionales o empresarios que quieren hacer crecer su negocio, ya sea un emprendimiento propio, un comercio o una industria. Se los capacita con las últimas tendencias del mercado en relación al marketing y planes de negocios. En cuanto a la implementación del servicio para clientes, desde JMGF se hace un estudio y luego un trabajo personalizado y a escala porque “no hay forma de replicar lo que se hace con un caso en otro”, recalcan.

Así, en el “uno a uno” se aprestan a acompañar a los emprendedores de cualquier envergadura no sin antes considerar comportamientos, mecanismos de consumo y estados de situación financiera acordes a cada necesidad. “Nos centramos en asesorar empresas u organismos que quieran crecer y les ofrecemos una aceleración. Pero para eso se requiere la decisión de la otra parte de encarar las transformaciones”.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el municipio de Santa Fe, la Cámara de Senadores de la Provincia, el instituto Diagnóstico por Imágenes Junín, Christen Inmobiliaria, el multimedio Sin Mordaza, Diario Uno, Bahco, Gigared, Colomé, la Unión Industrial de Santa Fe y Energía Salud entendieron la fórmula y desarrollaron sus propuestas con JMGF.

Verificar para creer

Las cabezas visibles de JMGF tienen bases académicas en ingeniería en Sistemas de información, por lo que el abordaje de la propuesta de la consultora incluye una visión centrada en modelos que puedan comprobarse. Para su forma de ser y de hacer “todo debe ser medible y cuantificable, de esta manera los planes de negocio-marketing tienen una efectividad confirmada por ambas partes”, asegura Juan Manuel Gareli Fabrizi.

“El foco de la consultora está puesto en medir, es decir, poder cuantificar los indicadores necesarios para analizar el resultado de las acciones”, sintetiza Julio Deré.

Tres pilares

En la honestidad para no tomar un trabajo que no se pueda hacer, “si no va a funcionar lo descartamos”, dicen, y en la generosidad basada en el dar sin límites sus conocimientos a todos por igual, se sustenta gran parte de la filosofía empresarial de JMGF. Pero sin descuidar, como ya se dijo “la rigurosidad de aplicar un método científico que permita obtener un resultado. Un buen plan se paga solo, nosotros trabajamos para que el cliente facture, no hay nada abstracto en nuestra propuesta y eso es lo que nos diferencia de otras consultoras que hacen marketing tradicional”, enfatizan.

La faz formativa

La otra fortaleza de Gareli Fabrizi es la actividad académica. Con un cronograma diagramado anualmente, la consultora dicta cursos presenciales y online de Community Manager para dos niveles, principiante y avanzado. También despliega un amplio abanico de charlas, conferencias, seminarios y workshops. Este año, ampliará la oferta integral a la ciudad de Paraná.

Cooperar antes que competir

Juan Manuel Gareli Fabrizi es una compañía exitosa y consolidada en su segmento. Por lo que, legítimamente, podría descansar en sus cualidades profesionales y no salirse de un esquema meramente comercial y de rentabilidad empresaria. Sin embargo, sus integrantes no pueden disimular dos facetas vocacionales que los distinguen: el amor por la docencia, incluso de carácter gratuito, y la empatía que sienten por sus clientes y alumnos: “nosotros estamos convencidos de que esta es nuestra manera de devolver, de ir hacia un nuevo paradigma, el de cooperar y escapar al fantasma de competitividad. Es mejor crecer juntos que competir, porque el resultado es mensurable y muy superador”.

Para contactarse con Juan Manuel Gareli Fabrizi, escribir a contacto@juanmanuelgarelifabrizi.com o comunicarse al +54 342 5 041 289 o al +54 342 6 159 892 (llamadas y WSP).