Jubilados de Santa Fe: desde octubre dejó de aplicarse el aporte solidario y cobrarán más de bolsillo

El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que el descuento extraordinario terminó en septiembre y ya no debe aparecer en los recibos de octubre. Además, precisó que el déficit de la Caja de Jubilaciones ronda los $22.000 millones mensuales.

Aporte solidario. Jubilados y pensionados de Santa Fe ya no tendrán el descuento extraordinario desde octubre.

Los jubilados y pensionados de Santa Fe alcanzados por el aporte solidario extraordinario dejarán de tener ese descuento en sus haberes desde octubre. Así lo confirmó el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, al explicar que la contribución dejó de aplicarse en septiembre, tal como estaba previsto en el marco de la emergencia previsional.

La medida formó parte de la reforma de la ley de la Caja de Jubilaciones y había sido establecida con carácter extraordinario y transitorio por un período de 24 meses. Con el vencimiento de ese plazo, la retención llegó a su fin.

“Ese aporte cesó en el mes de septiembre, por lo cual a partir ya de octubre ninguno de los recibos de los jubilados va a tener que aportar”, afirmó Olivares.

La finalización del descuento tendrá un efecto directo sobre el ingreso neto de los beneficiarios que estaban alcanzados por la contribución. En esos casos, el monto acreditado en la cuenta será mayor porque dejará de aplicarse esa retención.

“Como síntesis, la jubilación neta líquida, la que se le acredita en la cuenta, va a ser mayor”, sostuvo el ministro en diálogo con Radio EME.

Pablo Olivares, ministro de Economía de la provincia de Santa Fe gentileza

El funcionario aclaró así el alcance del cambio: no se trata de un aumento de las jubilaciones, sino de la eliminación de un descuento extraordinario que se aplicó hasta septiembre.

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El déficit de la Caja de Jubilaciones ronda los $22.000 millones mensuales

Durante la entrevista, Olivares también se refirió a la situación financiera del sistema previsional santafesino y señaló que el déficit de la Caja de Jubilaciones se mantiene en torno a los $22.000 millones mensuales, aunque el monto presenta variaciones de un mes a otro.

“Hoy estamos hablando que el déficit de las jubilaciones está en un orden de unos $22.000 millones por mes. Eso más o menos va modificándose mes a mes, va oscilando, pero más o menos se mantiene en ese orden”, explicó.

En ese escenario, el ministro destacó la asistencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que, según indicó, representa alrededor de $10.000 millones mensuales, aunque esos fondos se perciben de manera acumulada.

“Este aporte de ANSES de $10.000 millones por mes que se cobran todos juntos es un dato importante, porque años anteriores ANSES contribuía con porcentajes muy inferiores”, señaló.

Olivares también defendió las medidas adoptadas por el Gobierno provincial para reducir el desequilibrio del sistema previsional y sostuvo que, sin esas decisiones, el déficit sería considerablemente mayor.

“Hoy tendríamos un déficit del doble de no haberse tomado medidas en su momento”, afirmó.

El fin de un descuento en medio de la emergencia previsional

La eliminación del aporte solidario extraordinario pone fin a una de las contribuciones incorporadas durante la emergencia previsional en Santa Fe. Desde octubre, los beneficiarios que estaban alcanzados por ese descuento ya no deberían verlo reflejado en sus recibos.

Mientras tanto, el financiamiento de la Caja de Jubilaciones continúa siendo uno de los principales desafíos de las cuentas provinciales, con un déficit mensual que, de acuerdo con las cifras informadas por Olivares, ronda los $22.000 millones.