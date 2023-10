La elección nacional en cifras: radiografía del electorado santafesino, cantidad de mesas y locales de votación

LEER MÁS: En Santa Fe prevén un escrutinio más ágil que en las Paso pero con resultados que se publicarán cerca de las 21

En tanto, hay 81.228 menores de entre 16 y 18 años que podrán concurrir a las urnas. Cabe aclarar que este segmento de la población el voto de optativo, de igual forma que para los mayores de 70 años.

Seccionales, locales y mesas de votación

La provincia está dividida en 19 seccionales electorales que contienen en total 523 circuitos electorales.

Hay un total de 8.332 mesas habilitadas; 140 más que en 2021. Cada una de ellas recibirá como máximo un total de 350 electores. A nivel provincial, la cantidad de locales de votación será de 1.429.

Cada mesa contará con dos autoridades de mesa que recibirán una suma de $15.000 (por elección) $11.500 + $3.500 por remisión de reportes.

Sobre las confusiones que se puedan presentar con relación a la elección provincia vinculada a los locales de votación, Magdalena Gutiérrez, secretaria Electoral Nacional en Santa Fe, explicó: "Algunos establecimientos son diferentes con relación a la última elección (provincial). Tenemos la posibilidad todos de acceder hoy en día, mediante el teléfono, consultar dónde votar. A través de la página www.padrón.gob.ar. No debemos ir confiados al último lugar donde votamos, sino la consulta previa para no encontrarse ese día yendo a un establecimiento y no estar en ese padrón".

Por otro lado, aclaró que quienes no hayan votado en las primarias, pueden hacerlo en las generales, así no lo hayan justificado. "Tuvimos un 69,5 por ciento de participación, hubo gente que justificó la no participación, a su vez tenemos menores de entre 16 y 18 años; mayores de 70 que si no van a votar no necesitan justificarlo", definió.

Gutiérrez explicó el proceso que deben hacer aquellos que no concurran a votar en la elección general del próximo domingo. "Quien no va a votar tiene que justificar la no emisión del voto a través de la página de la Cámara Nacional Electoral. A partir del mismo 22 de octubre se puede justificar la no emisión del voto, se le pedirá (en caso de que sea por enfermedad) un certificado médico. Son 60 días desde el día de la elección, que se tienen para justificar la no emisión del voto. Quienes no se animan a realizarlo de forma online, pueden hacerlo de manera presencial en la Secretaría Electoral o en las defensorías del pueblo que colaboran con nosotros".