La Escuela Avellaneda, inundada y con obras inconclusas: "No es digno que les caiga agua a los chicos"

La Escuela Avellaneda está inundada y denuncian obras inconclusas: "No es digno que les caiga agua a los chicos"

escuela avellaneda inundadas lluvias.png

"Queremos visibilizar este problema que venimos acarreando hace unos cuantos años, el taller tiene obras inconclusas para el retechado por parte del Ministerio. Como no llovía hace unos años no nos acordábamos de lo que sucedía, ahora arrancó a llover con fuerza y todo el taller está inundado, hay cataratas. Y con el riesgo que eso implica, hay maquinaria nueva y cien alumnos, cortamos la energía por protección. Queremos que esto se solucione de una vez por todas para que la escuela técnica levante su matrícula, su enseñanza. Elevemos el nivel, no bajemos", reveló Fabián sobre el deterioro edilicio.