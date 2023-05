A la fiscal se la acusa de haber autorizado a la familia de Oldani el retiro de bolsos con dinero de la escena del crimen. Al respecto, expresó: "De ninguna manera permití que saque ningún bolso, ningún objeto, ningún valor, ni ninguna documentación. Hubo una autorización por un tema de respeto a la conmoción de la hija de la víctima, quien me solicitó retirar un documento para poder hacer trámites de defunción, eso fue todo lo que autoricé. Ningún otro tipo de autorización fue realizada de mi parte. En ese momento no advertí lo que después ví mediante las cámaras, no estaba viendo las cámaras en sí, sino que estaba midiendo y atendiendo a innumerables cuestiones que en ese momento suceden. Ahora se trata de analizar la situación con un caudal de información que en ese momento no se tenía, se agregaron muchos elementos".

Y agregó, en diálogo con el programa De 10 por LT10, sobre el día del crimen: "Fui al lugar a investigar el homicidio de un comerciante, no tenía ningún tipo de información sobre la víctima, sobre la familia. Simplemente se me informó que se dio una muerte de una manera salvaje, con arma de fuego, un martes a las 18, 19 de la tarde en pleno centro de Santa Fe, en una agencia de turismo, no aparentaba ninguna otra cosa".

crimen oldani familia.jpg Los familiares ingresaron a la galería y retiraron distintos elementos del interior del local de turismo en valijas y cajas. captura video

Ante la elemental pregunta de a quién le correspondía custodiar ese dinero, respondió: "En parte a la Policía, en parte a la Fiscalía. Lo que pasa es que en ese momento pasó lo que pasó sin que muchos de los que estábamos ahí presentes lo advirtiéramos". Cabe recordar que en una cierta franja horaria se abandonó esa custodia y se retomó al otro día: "Se pidió la custodia, pero también es objeto de investigación, una custodia que no se cumplió y entiendo en parte".

Por otro lado, señaló: "No le negué ninguna información a nadie, todo se puso a disposición cuando fue solicitado. Lo que pasa es que en algunos legajos los datos se van ordenando según distintos criterios y en este caso no estaba toda la documentación junta. Puede pasar y de hecho pasó, que alguna parte no fue puesta por completo al mismo tiempo, pero sí puesta a disposición al día siguiente u horas después. Además, fue puesta en conocimiento de forma verbal, entonces no tiene sentido plantear que se negó información cuando la misma se manejaba".

oldani cristina ferraro ministerio público de la acusación (1).jpg

"Guardé bastante silencio todo este tiempo porque me considero una persona muy respetuosa de las instituciones. Entiendo que cuando una persona está transitando un proceso penal, como yo, estoy sometida a las actuaciones de la Justicia Federal, como así también desde el primer momento estuve sometida dentro del ámbito disciplinario, y por eso es que hasta este momento mi decisión fue no hablar. Pero esto ya está tomando un color de una arbitrariedad manifiesta, de una ilegalidad tal en mi contra, que siento que tengo que defender de otra manera porque en los ámbitos en los que estoy intentando hacerlo ya siento que no tengo posibilidad de defensa. Estoy siendo víctima de una situación de acoso, de una persecución, de una reiteración en una sanción, en una insistencia, pero con una ilegalidad y arbitrariedad tal que ya no puedo tolerar", expuso Ferraro.

Sobre este hostigamiento que sufre, apuntó: "Toda esta bandera en mi contra la está sosteniendo desde hace meses el diputado Leandro Busatto. Fue el acusador, quien llevó adelante el procedimiento ante la Legislatura. Creo que realmente hay una persecución que se salió de los carriles por los que discurre con normalidad cualquier tipo de investigación, dentro de un ámbito administrativo, porque la Justicia está discurriendo también una investigación pero que está siendo llevada por otras personas. Acá hay un diputado que me está persiguiendo con hostilidad, agresividad, que está vertiendo expresiones y manifestaciones en medio de prensa insólitas, está dando información falsa, agrediéndome como persona, trabajadora y mujer. Me falta el respecto de una manera que ya trascendió cualquier tipo de límites".

"Incluso entiendo que (Busatto) se está robando facultades jurisdiccionales siendo diputado, lo cual es muy grave. Hizo manifestaciones tales como que ya me da por condenada, llegó a una resolución que la Justicia todavía no tomó. Llegó a conclusiones y no sabemos en base a qué pruebas o elementos.

El diputado Leandro Busatto sobre el pedido a la comisión de Acuerdos para investigar a la fiscal Cristina Ferraro.jpeg

Ferraro recordó que estuvo cinco meses sin poder ejercer sus funciones y sin goce de sueldo. "Y esta persona se empeñó en solicitar, a la más alta autoridad de la institución que integro, que no vuelva a cumplir mis funciones, que no me reintegre. Cuando en realidad, ya habiendo cumplido mi sanción, ya está. Busatto manifestó que cualquiera actuación mía podría ser nula y eso no es así", expresó.

Sobre este múltiple juzgamiento a nivel legislativo y administrativo, Néstor Oroño, abogado defensor de la fiscal, indicó: "No se puede y ahí está la gravedad, este acto ilegítimo viene de la propia Legislatura, los encargados de hacer la ley son los que no la respetan. La doctora Ferraro fue acusada tres veces por el mismo hecho en la fase administrativa, cuestión que obviamente y jurídicamente está prohibida, nadie puede ser perseguido dos veces por el mismo hecho. Es algo ilógico, irracional".

Fachada Fiscalía General mpa.jpg

"Mi situación ante la Justicia Federal es la misma que en el mes de noviembre, en definitiva, estoy procesada. Pero es importante aclarar que un procesamiento no es más que una situación procesal provisoria y que lo importante es lo que suceda el día de mañana, cuando sea sometida a un juicio oral. Lo que va importar es eso, cómo termina eso. Cuando sea absuelta en ese juicio oral, qué va a pasar con las decisiones que se están tomando tan arbitrariamente en la Legislatura", sostuvo la fiscal.

Señaló que hasta el momento nadie la convocó nuevamente para ejercer su derecho a ser oída, su derecho de defensa. Contó que incluso presentó escritos en la Legislatura para poder hablar, así también reclamando que no se prosiga con este proceso en su contra. Sin embargo, no tuvo respuestas, además de que el diputado Busatto presentó un nuevo dictamen. "Ignoro el contenido de este, en el cual se está tomando la decisión más extrema en relación a mi trabajo y mi carrera, como es la remoción", reveló. También, sostuvo que en caso de que se resuelva su remoción van a judicializar el caso, aunque para entonces "las consecuencias van a ser de cierta forma irreparables".

Cristina Ferraro afirmó que no tiene miedo de ir presa: "Tengo mi conciencia muy tranquila, sé lo que pasó y las cosas no fueron cómo se están diciendo".

