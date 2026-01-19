La Global Game Jam vuelve a Santa Fe: 48 horas para crear videojuegos en simultáneo con el mundo

La edición 2026 se realizará del 30 de enero al 1 de febrero en El Molino, Fábrica Cultural. Participantes de distintas disciplinas crearán videojuegos en 48 horas, en simultáneo con sedes de todo el mundo.

La ciudad de Santa Fe volverá a formar parte de la Global Game Jam (GGJ) , el evento de desarrollo de juegos más grande del mundo, que se desarrolla de manera simultánea en cientos de ciudades y propone crear videojuegos en solo 48 horas.

La edición 2026 tendrá lugar en El Molino, Fábrica Cultural , desde el jueves 30 de enero a las 15 hasta el sábado 1 de febrero , con entrada abierta a personas interesadas en el universo creativo y tecnológico.

La iniciativa está dirigida a diseñadores, programadores, artistas, músicos y público en general con interés en el desarrollo de juegos y videojuegos, y se caracteriza por su formato colaborativo, intensivo y creativo. Durante dos días consecutivos, los equipos deberán desarrollar juegos a partir de una consigna temática que se revela al inicio del evento.

La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) participa desde hace 15 años en la organización de la Global Game Jam en Santa Fe.

En esta oportunidad, el evento cuenta además con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Cultura y de Desarrollo Productivo, reforzando el vínculo entre formación académica, industria creativa y políticas públicas.

“Para muchos participantes representa el primer contacto con las industrias creativas y un primer paso en el desarrollo de videojuegos. Para nuestros estudiantes, es un evento de suma importancia para su proceso de formación”, destacó Marcos Cabaña, director de la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos, carrera que se dicta a distancia en la FICH desde 2010.

Además de fomentar el trabajo en equipo y la innovación, la Global Game Jam se consolida como un espacio clave para el intercambio de ideas, la experimentación tecnológica y el fortalecimiento del ecosistema local de videojuegos y contenidos digitales.

Inscripción

Quienes deseen participar deben registrarse previamente en la sede Santa Fe a través del siguiente enlace: https://discord.gg/Sv43PdnMdY