Medrán confirmó la lista: los 26 de Colón que viajaron a Paysandú

Ezequiel Medrán definió los convocados de Colón para los dos ensayos en Uruguay, en la antesala del inicio de la Primera Nacional.

Colón ya tiene nombres propios para encarar la recta final de la pretemporada. Ezequiel Medrán confirmó la lista de 26 futbolistas que viajarán a Paysandú para disputar los dos amistosos previstos en suelo uruguayo, una señal concreta de cuáles son las piezas con las que el DT piensa construir su equipo de cara a la Primera Nacional.

La convocatoria incluye arqueros, defensores, volantes y delanteros que hoy conforman el núcleo del plantel rojinegro, con presencia de refuerzos recientes, valores surgidos del club y jugadores de experiencia. Los citados son:

Arqueros: Matías Budiño, Tomás Giménez y Tomás Paredes.

Defensores: Mauro Peinipil, Emanuel Beltrán, Zahir Ibarra, Pier Barrios, Leandro Allende, Nicolás Thaller, Sebastián Olmedo, Conrado Ibarra, Facundo Castet y Lucas Picech.

Mediocampistas: Ignacio Lago, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Matías Godoy, Nahuel Curcio, Zahir Yunis, Bautista Mailler, Federico Lértora y Darío Sarmiento.

Delanteros: Lucas Cano, Julián Marcioni, Alan Bonansea y Facundo Castro.

La nómina refleja una estructura ya consolidada, algo poco habitual en esta etapa del año, y permite al cuerpo técnico trabajar sobre automatismos, sociedades y competencia interna.

Ezequiel Medrán.jpg Ezequiel Medrán convocó a 26 jugadores de Colón para realizar los amistosos en Paysandú. Prensa Colón

Lo que busca Medrán en Uruguay

A diferencia de otros procesos, Medrán llega a esta gira con la mayoría de las incorporaciones cerradas, por lo que el foco estará puesto en el funcionamiento colectivo y en la evaluación individual dentro de un contexto competitivo real. La única búsqueda abierta sigue siendo la de un marcador central zurdo, con Federico Rasmussen como principal objetivo para completar el esquema defensivo.

Los amistosos y el calendario inmediato

Colón debutará en la gira el 20 de enero, cuando enfrente a Miramar Misiones, desde las 20, en el estadio Parque Artigas. El segundo ensayo será el 23 de enero, ante Paysandú, en el mismo escenario y horario nocturno.

Ambos encuentros serán determinantes para repartir minutos, ajustar detalles tácticos y medir el impacto físico de la pretemporada.

Finalizados los compromisos en Uruguay, el plantel regresará a Santa Fe para continuar con los entrenamientos y afrontar un nuevo amistoso ante Patronato, el 28 de enero, en horario a confirmar. Con el inicio del torneo reprogramado por la AFA, el Sabalero ajusta su planificación, pero ya tiene claro lo principal: los nombres que viajarán a Paysandú son, hoy, la columna vertebral del Colón que viene.