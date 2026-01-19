¿Llega la oferta a Colón? "Lo de José Neris aún sigue en proceso, aún no se ha caído"

El presidente y dueño de América de Cali, Tulio Gómez, confesó que siguen en tratativa para sumar a José Neris, pero a Colón no llegan ofertas

Más allá de las diferencias que hoy separan a las partes, América de Cali no baja la persiana en su intento por sumar a José Neris . El delantero continúa en el centro de una negociación compleja, que por ahora permanece estancada, aunque desde Colombia aseguran que el interés sigue firme. Colón sigue esperando.

Mientras el escenario no se destrabe, la lógica indica que Neris deberá iniciar los entrenamientos con Colón, que posee el 65% de su pase y mantiene una postura de no negociar a cualquier costo. Mucho menos a dejarlo ir libre y sin compensación, una alternativa que fue impulsada por la representación del futbolista.

América de Cali pretende incorporarlo con el pase en su poder, condición que hoy choca de frente con la posición del Sabalero. En ese punto se explica el freno de las conversaciones. En realidad, el entorno del jugador hizo promesas que por ahora no puede cumplir.

Sin embargo, en las últimas horas apareció una voz autorizada que volvió a poner el tema en agenda. Tulio Gómez, presidente y propietario de América de Cali, aseguró que la negociación no está caída. “Lo de José Neris aún sigue en proceso, aún no se ha caído”, declaró en el programa Zona Libre de Humo de Colombia.

José Neris Prensa Colón

Colón espera por una oferta que no llega

En Colón, el eje es claro: proteger el patrimonio. El club invirtió 600.000 dólares para adquirir al delantero y pretende recuperar, al menos en parte, esa erogación. Por eso, cualquier salida estará atada a satisfacer las condiciones económicas que plantea la dirigencia.

La realidad marca que, por el momento, no hay ofertas formales y todo sigue en punto muerto. América de Cali insiste, Colón espera y Neris queda en el medio, con un futuro que, por ahora, no registra cambios.