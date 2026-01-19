Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Llega la oferta a Colón? "Lo de José Neris aún sigue en proceso, aún no se ha caído"

El presidente y dueño de América de Cali, Tulio Gómez, confesó que siguen en tratativa para sumar a José Neris, pero a Colón no llegan ofertas

19 de enero 2026 · 17:02hs
¿Llega la oferta a Colón? Lo de José Neris aún sigue en proceso, aún no se ha caído

Más allá de las diferencias que hoy separan a las partes, América de Cali no baja la persiana en su intento por sumar a José Neris. El delantero continúa en el centro de una negociación compleja, que por ahora permanece estancada, aunque desde Colombia aseguran que el interés sigue firme. Colón sigue esperando.

• LEER MÁS: El nuevo Colón de Medrán llegó a Paysandú para disputar la Serie Río de La Plata

Mientras el escenario no se destrabe, la lógica indica que Neris deberá iniciar los entrenamientos con Colón, que posee el 65% de su pase y mantiene una postura de no negociar a cualquier costo. Mucho menos a dejarlo ir libre y sin compensación, una alternativa que fue impulsada por la representación del futbolista.

• LEER MÁS: Colón: los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

América de Cali pretende incorporarlo con el pase en su poder, condición que hoy choca de frente con la posición del Sabalero. En ese punto se explica el freno de las conversaciones. En realidad, el entorno del jugador hizo promesas que por ahora no puede cumplir.

• LEER MÁS: Colón, con un acuerdo total para sumar a Federico Rasmussen

Sin embargo, en las últimas horas apareció una voz autorizada que volvió a poner el tema en agenda. Tulio Gómez, presidente y propietario de América de Cali, aseguró que la negociación no está caída. “Lo de José Neris aún sigue en proceso, aún no se ha caído”, declaró en el programa Zona Libre de Humo de Colombia.

José Neris

Colón espera por una oferta que no llega

En Colón, el eje es claro: proteger el patrimonio. El club invirtió 600.000 dólares para adquirir al delantero y pretende recuperar, al menos en parte, esa erogación. Por eso, cualquier salida estará atada a satisfacer las condiciones económicas que plantea la dirigencia.

• LEER MÁS: Medrán confirmó la lista: los 26 de Colón que viajaron a Paysandú

La realidad marca que, por el momento, no hay ofertas formales y todo sigue en punto muerto. América de Cali insiste, Colón espera y Neris queda en el medio, con un futuro que, por ahora, no registra cambios.

Colón José Neris América de Cali
Noticias relacionadas
medran confirmo la lista: los 26 de colon que viajaron a paysandu

Medrán confirmó la lista: los 26 de Colón que viajaron a Paysandú

colon dio a conocer como sera la venta de entradas para la serie rio de la plata

Colón dio a conocer cómo será la venta de entradas para la Serie Río de la Plata

colon busca reaccionar en el roque otrino en una noche clave de la liga argentina

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

colon cerro tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la primera nacional

Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

Lo último

Doblete de Nicolás Paz en el triunfo de Como ante Lazio para seguir escalando en el Calcio

Doblete de Nicolás Paz en el triunfo de Como ante Lazio para seguir escalando en el Calcio

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos sancionables en un mes

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos sancionables en un mes

San Lorenzo se metió en la puja con Unión en busca de Diego Tarzia

San Lorenzo se metió en la puja con Unión en busca de Diego Tarzia

Último Momento
Doblete de Nicolás Paz en el triunfo de Como ante Lazio para seguir escalando en el Calcio

Doblete de Nicolás Paz en el triunfo de Como ante Lazio para seguir escalando en el Calcio

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos sancionables en un mes

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos sancionables en un mes

San Lorenzo se metió en la puja con Unión en busca de Diego Tarzia

San Lorenzo se metió en la puja con Unión en busca de Diego Tarzia

Alerta laboral en Santa Fe: la provincia perdió más de 15.000 puestos de trabajo y 2.200 empresas en dos años

Alerta laboral en Santa Fe: la provincia perdió más de 15.000 puestos de trabajo y 2.200 empresas en dos años

Unión asuma al juvenil Leonel Flores como apuesta inicial para la reserva

Unión asuma al juvenil Leonel Flores como apuesta inicial para la reserva

Ovación
La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

Unión potencia su patrimonio tras blindar al pibe Misael Aguirre

Unión potencia su patrimonio tras blindar al pibe Misael Aguirre

Unión asuma al juvenil Leonel Flores como apuesta inicial para la reserva

Unión asuma al juvenil Leonel Flores como apuesta inicial para la reserva

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

¿Llega la oferta a Colón? Lo de José Neris aún sigue en proceso, aún no se ha caído

¿Llega la oferta a Colón? "Lo de José Neris aún sigue en proceso, aún no se ha caído"

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"