La hija de Carlos Baldomir luego de la sentencia: "Hoy empieza mi vida"

La sobreviviente del condenado a 18 años de prisión, Carlos Baldomir, hizo esta mañana público un comunicado donde se expresa en relación a la sentencia que dio a conocer el tribunal de jueces presidido por Susana Luna la semana pasada.

La joven comienza el texto de esta manera: "No sé si escribiendo esto es lo mejor, tengo dudas, miedos. Pero si de algo estoy segura es de que necesito hacerlo. El 29 de octubre de 2016 se realiza una denuncia en contra de mi progenitor, ¿por qué le digo así? Porque para mí una persona como él no se merece el título de padre. Pero sin irme del tema, la denuncia se trataba de que Carlos Manuel Baldomir, "el Tata", abusó de mí, de su hija, de la que tendría que haber protegido, cuidado, amado. Muchos sabrán de esto, por medios, por noticias, por comentarios. Pero pocos saben lo que en verdad se siente pasar por algo así, muy pocos se ponen en mi lugar, muy pocos se ponen en el lugar de mi mamá, que gracias a ella, a un estudio jurídico, a los fiscales, a todos los jueces que estuvieron presentes me creyeron, me apoyaron, me cuidaron, e hicieron posible que se haga justicia".

• LEER MÁS: Condenado por violar a su hija, Baldomir deberá inscribirse en el registro nacional de abusadores

"Después de 2 años y 8 meses, llegó el día de la sentencia, el gran día diría yo, en el cual lo condenan a 18 años de prisión. ¿Qué siento? Alivio, más fuerzas, más ganas de seguir mi vida. No, esto no es algo que se festeja, porque no es lindo, esto no me da felicidad, pero sí tranquilidad de que gracias a mi valentía pude hablar, ¿quién iba a creer que yo me podría enfrentar a una persona como él? Al campeón mundial de boxeo. Pero como dijo mi abogado, "campeón" empieza con la letra C de culpable", agrega.

"Escribo para que todas aquellas personas que se callaron, y se siguen callando no lo hagan más. No se callen. No es un camino fácil, pero tampoco es imposible. Este mensaje va también para todas las madres y padres, estén atentos a cada cambio de sus hijos así sea mínimo, muchas veces gritamos en voz baja", dice el mensaje.

Y agrega: "A mi me queda toda una vida por delante, tengo 17 años. Pero hoy empieza mi vida, hoy soy libre, hoy me siento segura. No voy a decir que me siento completa porque así como logré que se haga justicia, en este camino perdí personas muy importantes para mi, no las culpo, cada uno sabe lo que hace y por qué. Yo sé que Dios les va a mostrar a cada persona que me quiso tumbar lo que es pasar por esto, yo creo en la justicia divina y sé que está demostrado. Y agradezco que así sea".

"Esto también lo hice pensando en otros niños que me rodean, o me rodeaban. No es justo que ellos tengan que pasar por algo así por una persona enferma que por algo está donde está. Por último me queda agradecer a cada persona que estuvo en este largo camino. Mi familia, amigos, compañeros, a personas que apenas me conocían. Gracias por estar. Su apoyo y compañía fue y será muy importante para mí siempre", finaliza.

Culpable

El miércoles pasado, por unanimidad los jueces Susana Luna –presidente–, Rodolfo Mingarini y Pablo Busaniche lo condenaron como autor penalmente responsable del "delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad, aprovechándose la situación de convivencia preexistente y ser ascendiente de la misma; abuso sexual gravemente ultrajante (reiterados) calificados por ser el imputado ascendiente de la víctima menor de 18 años de edad, siendo estos hechos en concurso real entre sí; concursando –a su vez– idealmente con el delito de promoción a la corrupción de menores de edad agravado", según dice la sentencia. Y por mayoría de votos, le aplicaron a Baldomir la pena de 18 años de prisión.

Cabe destacar además que se ordenó autorizar los exámenes para lograr la identificación genética de Baldomir para que se lo inscriba en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que contempla el artículo 5 de la Ley 26.879.