La historia del "ciberapóstol" y beato Carlo Acutis, cuyas reliquias pueden ser visitadas en la Basílica

Agregó que su objetivo era "contagiar ese amor a Jesús en la eucarística, por lo que le pidió a sus padres ir recorriendo los lugares donde ocurrieron milagros eucarísticos y así construyó una página web, que cualquiera puede visitar y ya cuenta con millones de visitas, sobre todo a partir de su ejemplo".

En declaraciones a la emisora LT10, relató que Acutis intentaba "descubrir la presencia de Jesus en los más necesitados. En la escuela se acercaba a los chicos que eran dejados de lado por los emás, a la gente que estaba en situación de calle. Les llevaba comida, sino que también con sus ahorros le compraba bolsas d domir".

Horarios de visitas:

Según informaron desde la Basílica de Guadalupe a través de sus redes sociales, se puede visitar

-a la Virgen en su camarín de 8 hasta la misa de las 19.30.

- a las reliquias de Carlo Acutis de 9 a 13.30 y 16 hasta que termine la Misa de 19.30.

- la exposición de la Muestra Eucarística estará durante todo el día.

- también hay una muestra SIMBÓLICA de las cosas e indumentaria que Carlo usaba.

Reliquias de Carlo Acutis basilica de guadalupe 2.jpg Las reliquias del Beato Carlo Acutis Basílica de Guadalupe

Reliquias de Carlo Acutis basilica de guadalupe 3.jpg Las reliquias del Beato Carlo Acutis Basílica de Guadalupe

Historia de Carlos

"El murió a los 15 años en 2006 a causa de una leucemia crónica y la familia se asombró porque en la iglesia, en el momento del funeral, la gente no entraba ya que no solo estaba su familia, sino que al lugar fueron aquellos a quien él ayudó en su corta vida. La familia aseguró que no eran muy religiosos y fue su propio hijo quien a la edad de cuatro años los comenzó a invitar a entrar a cada Iglesia a saludar a Jesús y así empezaron a valorar su ejemplo y testimonio, principalmente de los jóvenes ya que lo veían a él como alguien común como ellos que hacía y vestía de la misma manera, por ejemplo", afirmó Panigo.

Carlo murió el 12 de octubre de 2006, día de la Virgen del Pilar. Fue sepultado en Asís, por pedido suyo, debido al gran amor que le tenía a San Francisco. Su causa de beatificación se abrió en 2013. Fue declarado “Venerable” en 2018 y desde el pasado 10 de octubre de 2020, se cuenta entre los beatos.

El milagro que hizo posible su beatificación sucedió en Brasil. Gracias a su intercesión, un niño resultó curado de una grave enfermedad.

El niño que quedó curado se llama Matheus. Él padecía una malformación congénita conocida como páncreas anular, condición que impide la correcta ingesta y digestión de los alimentos, entorpece la nutrición y atrofia el crecimiento de una persona, causándole además numerosos malestares.

La madre de Matheus tuvo noticia de Carlo Acutis a través de un sacerdote amigo y se dedicó a pedir su intercesión por la curación de su hijo. El milagro tuvo lugar después de que Matheus veneró una de las reliquias del nuevo beato.