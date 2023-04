La historia de los guantes que usó Dibu Martínez en la final y por los que un santafesino pagó 45 mil dólares

El hombre ofreció en la subasta 45 mil dólares para apoderarse de los mismos. Si la conversión se realiza al dólar blue (con la cotización del 19/04/23) el monto en pesos es de 19.260.000. La suma fue destinado a la sala de oncología del Hospital Garrahan.

Hasta ahora se desconocía la identidad del comprador. Sin embargo, su interés por realizar un enmarcado hizo que llegue hasta una tienda exclusiva de arqueros de la ciudad de Santa Fe.

Uno de los dueños de la empresa HB Sport no salía de su asombro por lo que llegó a tener en sus manos. Le pidió permiso para fotografiarlos, incluso hasta para ponérselos.

"Después de tenerlos en mis manos quedé tildado" dijo Hernán. "Fueron 10 minutos que estuve con los guantes y el dueño. Todo comenzó cuando entró una persona para consultarme por enmarcar un par de guantes. Le pregunte qué tipo de guantes eran y me señala el mural (la famosa atajada de Dibu Martínez a Colo Muani). Me dice «son esos»; entonces le digo «son modelos nuevos» y me responde «no, no; son esos»".

"Es ahí donde me dice que fue quien ganó la subasta. Seguimos hablando y le pedí que me mandara una foto cuando lo tenga enmarcado. Me mira, en el local no había nadie, y me dice «¿querés conocerlos?». Yo era un nene más. Fue hasta el auto, vuelve, los apoya en la mesa y quedé helado", relató en declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10".

Finalmente, los guantes terminaron en manos de Mariano Burkett, un marquetero de la ciudad de Santa Fe quien realizará el trabajo de enmarcarlo.

Advirtió que se debe "tener cuidado extremo con ese tipo de objetos; son especiales, únicos y tienen una energía única". Explicó que los guantes "van a quedar como flotando, con profundidad y un vidrio adelante. Junto a los certificados; están las fotos del Dibu con los guantes, la copa y la adquisición en la subasta".

En declaraciones a LT 10, indicó que se realiza un "tratamiento especial dentro del marco que tienen un doble vidrio y una malla especial con un producto químico que va metida dentro del marco para que absorba la humedad y no deteriore el objeto".