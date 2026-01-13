La industria metalúrgica lidera las suspensiones laborales en Santa Fe al comenzar 2026

Son 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas, en la provincia. Desde el Ministerio de Trabajo advierten que no hay señales de recuperación, aunque destacan la obra pública provincial como principal herramienta para sostener el empleo

Los trabajadores de Vassalli cortaron durante una hora la ruta 33 en reclamo del pago de deudas salariales.

El inicio de 2026 encuentra a Santa Fe con 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas , según datos oficiales del Ministerio de Trabajo de la provincia . Más de la mitad de los establecimientos que aplicaron esta medida pertenecen a la industria metalúrgica , uno de los sectores más golpeados por la caída del mercado interno , la apertura importadora y el impacto del actual tipo de cambio sobre la economía.

El secretario de Trabajo provincial, Julio Genesini , advirtió que no se observan señales claras de recuperación para el nuevo año, aunque destacó el rol de la obra pública provincial como herramienta clave para amortiguar el impacto sobre el empleo .

julio genesini ministerio trabajo El secretario de Trabajo de Santa Fe, Juliio Genesini, analizó la situación laboral. gentileza

La metalurgia, el sector más comprometido

De las 44 empresas con suspensiones, 26 funcionan bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita acuerdos con los gremios para reducir jornadas laborales y salarios de manera transitoria. En ese esquema, la industria metalúrgica concentra la mayor cantidad de casos, seguida por el sector de vigilancia privada, con ocho establecimientos.

Genesini explicó que la cifra actual es muy inferior a los más de 11.000 trabajadores suspendidos a mediados de 2024, cuando se registró el pico de la crisis laboral tras el cambio de gobierno nacional y de política económica.

“Fue una situación muy crítica, luego se amesetó y durante 2025 hubo un comportamiento heterogéneo, con algunos rubros en recuperación y otros en fuerte caída”, señaló el funcionario.

Sin embargo, los datos muestran que las suspensiones crecieron respecto de noviembre de 2025, cuando había unos 3.400 trabajadores en esa situación, y también registran una leve suba interanual. A nivel territorial, el impacto se concentra principalmente en el cordón industrial del sur santafesino.

Obra pública y mesas de diálogo como contención

Entre los factores que diferencian a Santa Fe de otras provincias, el titular de Trabajo destacó el sostenimiento de la obra pública provincial como política anticíclica. A septiembre de 2025, el sector contaba con 36.000 trabajadores registrados, un 6% más que en el mismo período de 2024.

También remarcó el funcionamiento de mesas tripartitas sectoriales, donde empresas, sindicatos y el Estado negocian mecanismos de contención para preservar el empleo. No obstante, hacia fines de 2025, entidades como la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) advirtieron que estas herramientas ya no alcanzan frente a la pérdida de mercado frente a los productos importados.

Empresas en crisis y acuerdos incumplidos

Genesini repasó algunos de los casos más graves de conflictos laborales en la provincia. Uno de ellos es Vassalli, donde la empresa adeuda varios meses de salarios y no cumplió con un acuerdo firmado, que incluía un plan de pagos.

“Los dueños anunciaron negociaciones para vender la fábrica, pero hasta ahora no hubo novedades y reina la incertidumbre entre los trabajadores”, afirmó.

Situación similar atraviesa el frigorífico Euro, actualmente paralizado y ocupado por sus empleados, y la láctea Verónica, ambos con deudas salariales y compromisos empresariales incumplidos.

En contraste, en el sector siderometalúrgico, Acindar renovó el acuerdo con la UOM Villa Constitución para mantener un régimen de suspensiones rotativas, mientras que Electrolux había firmado un acuerdo similar hacia fines de 2025, aunque sin confirmación de renovación tras su vencimiento el 4 de enero.

Salud y construcción, los sectores que crecen

Según los últimos datos disponibles a septiembre de 2025, los sectores con mayor crecimiento del empleo registrado fueron:

Salud : +10% interanual

: +10% interanual Construcción : +5,8%

: +5,8% Comercio: +1%

La industria, en cambio, registró una caída del 2,2%.

Un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) indicó que la pérdida de empleo registrado durante los primeros nueve meses de 2025 se concentró en las grandes ciudades. Santa Fe perdió 10.400 puestos, junto a Buenos Aires, CABA y Córdoba.

Un 2026 sin señales de alivio

Para Genesini, el cambio de año “no trajo alivio ni profundizó la crisis”, pero tampoco muestra indicios de mejora. La baja demanda, el avance de las importaciones y las tensiones cambiarias continúan condicionando las decisiones empresariales.

“Santa Fe respondió con obra pública, crédito y diálogo social, pero los instrumentos centrales para revertir esta situación dependen del Estado nacional”, concluyó el secretario de Trabajo.

