Plaza Italia: lanzan un proceso participativo para definir la histórica remodelación del espacio público

La Municipalidad de Santa Fe impulsará consultas con vecinos, organizaciones y especialistas para elaborar las bases del Concurso de Ideas que dará forma a la recuperación integral de la Plaza Italia, frente a la Legislatura Provincial

La Municipalidad de Santa Fe asumió el desafío de conducir el proceso participativo que definirá el futuro de la Plaza Italia , el emblemático espacio verde ubicado frente a la Legislatura Provincial . Tras la firma del convenio el pasado miércoles, la gestión local implementará un esquema de escucha activa y diagnóstico social para garantizar que la reconversión de la plaza responda a las necesidades de los vecinos y las instituciones, tomando como antecedente directo la experiencia de la Asamblea Ciudadana realizada en la Plaza San Martín .

La Plaza Italia cumple un rol estratégico al actuar como desenlace del eje cívico-institucional que vincula los tres poderes del Estado a lo largo de la avenida General López , conectando la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo con el Palacio de Justicia y el edificio legislativo. El proyecto de remodelación, que se canalizará a través de un Concurso de Ideas arquitectónicas, tiene como premisas dotar a la capital provincial de un nuevo ámbito de integración recreativa, institucional y de uso público , recuperando un entorno histórico clave.

Participación ciudadana

Desde la perspectiva municipal, el espacio público se construye en la convivencia diaria, por lo que la participación activa de la comunidad es indispensable para fortalecer el sentido de pertenencia y asegurar la inclusión. El proceso participativo permitirá canalizar inquietudes y propuestas, transformando a los ciudadanos en protagonistas del desarrollo urbano.

Para alcanzar este objetivo, la metodología adoptada incluirá mesas de diálogo estructurado, encuestas presenciales y virtuales, foros y consultas específicas. Este despliegue de herramientas busca registrar de manera democrática múltiples percepciones, valoraciones y expectativas que finalmente se volcarán en un documento técnico indispensable para la confección del Reglamento del Concurso de Ideas.

El plan de trabajo de la Municipalidad contempla siete líneas de acción consecutivas destinadas a dinamizar el debate y la recolección de propuestas en la comunidad:

Reunión con organizaciones: convocatoria prevista para el 30 de junio con el fin de informar la propuesta y comprometer la participación de las más de 40 instituciones radicadas en el entorno, tras los primeros encuentros mantenidos entre las cámaras legislativas, el municipio, las facultades de arquitectura de la UNL y la UCSF , el Colegio de Arquitectos , la vecinal y asociaciones italianas.

convocatoria prevista para el con el fin de informar la propuesta y comprometer la participación de las radicadas en el entorno, tras los primeros encuentros mantenidos entre las cámaras legislativas, el municipio, las facultades de arquitectura de la y la , el , la vecinal y asociaciones italianas. La mirada experta: jornada técnica programada para el 7 de julio con especialistas en historia, patrimonio urbano y diseño social para analizar las investigaciones y producciones ya existentes sobre el predio.

jornada técnica programada para el con especialistas en para analizar las investigaciones y producciones ya existentes sobre el predio. Consulta a vecinos: visitas puerta a puerta a los residentes del sector y del eje cívico para aplicar una encuesta presencial sobre los usos y mejoras requeridas.

visitas puerta a puerta a los residentes del sector y del eje cívico para aplicar una sobre los usos y mejoras requeridas. Todos opinan: instalación de un puesto de consulta permanente en la propia plaza en diferentes días y horarios, en paralelo a la habilitación de una plataforma de encuesta online .

instalación de un en la propia plaza en diferentes días y horarios, en paralelo a la habilitación de una . La voz de los niños: talleres lúdico-recreativos durante las vacaciones de invierno para chicos de 8 a 12 años , quienes plasmarán su "plaza deseada" mediante dibujos realizados con elementos del lugar, complementados con actividades artísticas y deportivas.

talleres lúdico-recreativos durante las para chicos de , quienes plasmarán su mediante dibujos realizados con elementos del lugar, complementados con actividades artísticas y deportivas. Asamblea Ciudadana: encuentro central pautado para el 22 de julio que reunirá mesas de diálogo de entre 8 y 12 personas con facilitadores técnicos bajo la metodología de diálogos estructurados .

encuentro central pautado para el que reunirá mesas de diálogo de entre con facilitadores técnicos bajo la metodología de . Foro de la Plaza: cierre del proceso el 31 de julio bajo el lema "La noche de la plaza", una actividad cultural y recreativa con feria de artesanos donde se presentarán formalmente los resultados obtenidos.

Recuperar la historia y proyectar el futuro

La Plaza Italia posee un profundo valor simbólico e histórico. Diseñada a finales del siglo XIX bajo el nombre de Plaza Pringles, fue concebida para homenajear a la inmigración italiana y coronar el sector cívico de la ciudad. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX y principios del XXI perdió su función comunitaria al ser pavimentada y transformada en un estacionamiento exclusivo para el personal legislativo. El nuevo proyecto prevé revertir este declive, reduciendo drásticamente las plazas de estacionamiento actuales de casi 100 a aproximadamente 40 dársenas.

Asimismo, la intervención contempla la puesta en valor y preservación de las siete esculturas y monumentos que representan la italianidad y que resistieron el paso del tiempo y el vandalismo, entre las que destacan el Monumento al Inmigrante Italiano, de Roberto Favaretto Forner; los bustos de Dante Alighieri, Cristóbal Colón y Miguel Ángel, esculpidos por Carmelo D'Ágata; además de esculturas de niños descendientes y el Arado del Centro Piamontés.

Finalmente, la refuncionalización de la plaza se complementará con el proyecto, que aún está en tratamiento legislativo, del Paseo de la Constitución Provincial. Esta iniciativa prevé ensanchar la vereda sur de avenida General López, entre las calles San Jerónimo y 4 de Enero, incorporando nueva iluminación y señalética unificada para jerarquizar el tradicional recorrido que realizan los gobernadores electos cada cuatro años al asumir sus funciones constitucionales.

Quienes deseen conocer más detalles o participar del proceso pueden ingresar al sitio oficial de la Municipalidad de Santa Fe: https://santafeciudad.gov.ar/secretaria-general/plaza-italia/

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