La industria santafesina advirtió "una caída mayor al 40%" y alertó: "No hay perspectiva de crecimiento"

Ante la pregunta por una posible recuperación, el referente indicó que hasta el momento estiman que el comportamiento del nivel de actividad económica no es en forma de “V” –caída seguida de rebote-, ni de “U” –caída con una recuperación gradual-, sino de “L”: “Es una caída importante que podemos estimarla en un 40% y se estabiliza en esa caída. Y si hay algún tipo de recuperación, es muy pequeña y en sectores realmente muy específicos, lo cual no representa ninguna perspectiva de crecimiento rápido”.

Sin embargo, Taborda aseguró que, al menos, la industria dejó de caer. “Creemos que se estabilizó en esta caída importante del 40% promedio, algunas más, otra menos”, explicó. Para que se dé una recuperación, señaló, deberá venir de la “mano de la recuperación del salario en lo que respecta al mercado interno y de la posibilidad de realizar exportaciones”.

Y agregó: “Sabemos que tenemos que descartar el gasto público, la obra pública, porque así lo dice el gobierno, que es un factor importante también de movimiento económico. Eso está descartado. Por lo tanto, si no hay una recuperación en esos dos factores, que con las medidas económicas no lo vemos posible ni en un horizonte cercano, evidentemente la situación de caída va a persistir”.

Por último, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe reflexionó sobre el actual cepo al dólar y el valor que el gobierno nacional mantiene sobre algunas de sus variantes, como el oficial: “Argentina es el único lugar donde si hay algo que escasea lo seguimos vendiendo a un precio barato que no lo podemos reponer, que es el dólar. Algún día vamos a aprender que el dólar no lo fabricamos nosotros, que hay que producirlo, eso se produce con exportaciones. Hoy por hoy dependemos sí o sí de las exportaciones del campo, esas exportaciones al campo no se están liquidando porque al campo no les sirve, porque ven que sus costos son superiores a lo que le pagan”.

Y concluyó: “Por lo tanto, a toda alquimia financiera que se está dando hoy por hoy no le vemos salida porque en todos estos años nunca tuvo éxito, no vemos por qué va a obtener éxito ahora”.

A nivel nacional, la actividad de la industria cayó 14,3% en mayo según la UIA

Por su parte, la Unión Industrial Argentina publicó un informe en las últimas horas en el que detalló que la actividad industrial cayó 14,3% en mayo a nivel interanual, mientras que bajó 0,6% en comparación el mes anterior, sin estacionalidad. “El desempeño industrial del mes se vio influido por el menor nivel de demanda y aumento de costos en algunos sectores. Se trató así del doceavo mes de caída interanual consecutiva y en lo va del año la caída del sector industrial es de -12,8% i.a.”, señalaron a través de su informe de Actualidad Industrial N° 6.

Según consta en el estudio, se observaron bajas pronunciadas en el sector Automotor (-40,2% i.a.), despachos de Cemento (-32,8% i.a.), y Patentamientos de maquinaria agrícola (-36,6% i.a.). Por otro lado, la Demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales también continuó cayendo (-13,3% interanual). Respecto al intercambio comercial con Brasil, las importaciones disminuyeron (-50,8% i.a.), mientras que las exportaciones aumentaron (+8,8% i.a.). Finalmente, la liquidación de divisas creció (+25% i.a.) tras dos meses en baja.