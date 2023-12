La jefa de la UR I dijo que "Cabal y San Lorenzo son hoy los barrios que presentan mayor índice de delito"

Jefa de URI Margarita Romero 2.jpg Asumió Margarita Romero como Jefa de la Unidad Regional I, Departamento La Capital gobierno provincia de Santa Fe

Al ser consultada sobre el estado de las comisarías manifestó: "Es regular pero estamos trabajando para elaborar el informe para refuncionalizarlas. Uno de los problemas que pudimos ver es que hay una gran cantidad de motos en las dependencias que ocupan lugar e impiden el correcto trabajo interno que debe hacerse en ellas. Además, retirarlas servirá para poder hacer mantenimiento en los edificios".

Margarita Romero hace 30 años que es policía y recorrió diferentes dependencias, además de haber sido titular de la Tropa de Operaciones Especiales, donde trabajó durante 17 años. Hoy tiene a su cargo 3.100 efectivos.

"A la ciudad de Santa Fe, a diferencia de Rosario, el delito más violento no ha llegado en gran magnitud, no ha tomado todos los barrios. Por lo cual vamos a trabajar para que no suceda y en aquellos que sabemos que el delito está presente, lo atacaremos hasta lograr que dejen de existir".

"Es muy poca la gente que no está convencida de haber ingresado a la fuerza, ya que a veces lo hacen por una necesidad laboral, por ejemplo, pero la gran mayoría termina queriendo a la profesión", remarcó sobre los trabajadores de la fuerza.

Nueva etapa

Sobre el trabajo que está llevando adelante desde la asunción de su nuevo cargo aseveró: "Estamos trabajando con muchas ganas y en mi caso en particular cuando sucede un hecho violento me duele, pero quiero decirle a los santafesinos que se queden tranquilos ya que junto a los jefes estamos trabajando para darles una respuesta. Hemos ido a varias comisarías ya, elaboramos los expedientes y están a la espera, porque la idea es acomodar la casa para después desde allí salir a la calle y recibir a los vecinos en un lugar que esté preparado y tenga una respuesta, tal como lo piden y como además pidieron el gobernador y el ministro de Seguridad".

Si bien hace pocos días está en funciones, afirmó que un problema recurrente y el cual debe solucionarse son las comisarías para que "el personal que llega a destino después de viajar varios kilómetros para brindar sus servicios, tengan su casa adecuada".

"También se está trabajando en la reparación de los móviles. Sabemos que los ciudadanos están un poco cansados o enojados con la policía, pero quiero que tengan la certeza que la policía da la respuesta que puede con los recursos que tiene", concluyó.

Sobre esto último agregó que en la ciudad de Santa Fe hay 28 comisarías que "tienen hoy un solo móvil policial operativo y entre dos o tres fuera de servicio".

Asimismo destacó: "En el corto plazo además de la reparación de los móviles se trabajará en la reubicación de los recursos que tenemos en la prevención, en este caso los agentes de la agrupación Cuerpos, que son quienes realizan las tareas en la calle y que serán reubicados en los barrios más calientes que se decidirán según lo reportes que la división informaciones elabora con los índices de violencia. En esos lugares se preparan operativos especiales que se trabajarán con el jefe de departamento.

En cuanto a los barrios más riesgosos, Romero resaltó que al día de hoy "los más calientes son Cabal y San Lorenzo, ya que tienen los índices de violencia más alta". "Además estamos preparando un operativo especial que esté relacionada con el robo de motovehículos", redundó.

"Quiero pedirle a la ciudad de Santa Fe que nos den otra oportunidad, que vuelvan a confiar en la policía y que nos presten colaboración ya que el ciudadano es una fuente de información viva, ya que es quien sabe lo que sucede en cada barrio. Por lo que queremos que se pueda acercar a una comisaría o a un policía y trabajar todos juntos para recuperar las calles de Santa Fe", cerró la funcionaria.

Escuchá la entrevista completa:

Margarita Romero, jefa de URI dialogó con Daniel Delfino en Ahí Vamos, la radio de uno sobre el trabajo a realizar en la ciudad de Santa Fe

