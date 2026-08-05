La Ley Tributaria 2026 ya muestra resultados: empleo, inversión y menos impuestos en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe presentó los resultados de los primeros seis meses de aplicación de la Ley Tributaria 2026. Según datos oficiales, las medidas de alivio fiscal permitieron crear 8.694 nuevos puestos de trabajo y generaron un ahorro de $36.622 millones para empresas y comercios

El Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles el balance de los primeros seis meses de vigencia de la Ley Tributaria 2026 , una iniciativa que busca impulsar la producción , la inversión y el empleo mediante una reducción de la carga impositiva para el sector privado.

Según informó la administración provincial, las medidas implementadas desde el 1° de enero permitieron la creación de 8.694 nuevos puestos de trabajo y representaron un ahorro total de $36.622 millones para empresas y comercios santafesinos.

los ministros Puccini, Olivares y Báscolo gentileza

Los resultados fueron presentados por el ministro de Economía, Pablo Olivares, junto a los ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

"Estos beneficios tributarios están empezando a tener un impacto cada vez más masivo y transversal. Eso se refleja en la generación de empleo, en la reducción de la carga fiscal y en un alivio concreto para muchos sectores de la economía santafesina", sostuvo Olivares.

El funcionario explicó que la estrategia económica provincial se apoya en tres pilares: infraestructura, financiamiento y reducción de la presión tributaria. En ese sentido, señaló que los beneficios incorporados en la Ley Tributaria 2026 comienzan a mostrar resultados concretos.

Más de 6.000 contribuyentes ya aprovecharon los beneficios

Durante el primer semestre del año, 6.132 contribuyentes utilizaron al menos uno de los beneficios contemplados por la normativa. Como consecuencia, la carga tributaria efectiva promedio pasó del 3,29% en 2025 al 1,69% en 2026, lo que representa una reducción cercana al 50%.

Además, Olivares destacó que la economía santafesina muestra indicadores superiores al promedio nacional. "Santa Fe ya está por encima de los niveles de actividad de 2025, 2024, 2023 e incluso del pico registrado en 2017. Esto tiene relación directa con las políticas productivas y de empleo que estamos llevando adelante", afirmó.

El beneficio por contratación de personal generó casi 8.700 nuevos empleos

Uno de los principales incentivos de la Ley Tributaria permite a las empresas descontar del pago de Ingresos Brutos el salario de los nuevos trabajadores incorporados.

Entre enero y junio:

Se descontaron 31.362 recibos de sueldo .

. El beneficio representó un ahorro de $19.608 millones .

. Se generaron 8.694 nuevos puestos de trabajo respecto de la plantilla existente en 2025.

Los sectores que más utilizaron este beneficio durante junio fueron:

Comercio mayorista y minorista: 24% (2.115 trabajadores).

24% (2.115 trabajadores). Construcción: 22% (1.915 trabajadores).

22% (1.915 trabajadores). Industria manufacturera: 16% (1.381 trabajadores).

Para el ministro Roald Báscolo, se trata de actividades especialmente afectadas por el contexto económico nacional. "El incentivo busca generar un efecto amortiguador frente al difícil escenario que atraviesa el mercado laboral", explicó.

En cuanto a la distribución territorial, Rosario lideró la utilización del beneficio con 4.310 trabajadores, seguida por La Capital (1.087), San Lorenzo (740), Castellanos (427) y General Obligado (299).

Más de 20.000 empresas accedieron al beneficio por consumo de energía

Otro de los incentivos más utilizados permite deducir hasta el 30% del pago de Ingresos Brutos utilizando como crédito fiscal el consumo de energía eléctrica.

Durante el primer semestre:

20.618 empresas accedieron al beneficio.

accedieron al beneficio. El ahorro total alcanzó los $15.437 millones.

Del total:

17.189 comercios obtuvieron un ahorro de $11.775 millones .

obtuvieron un ahorro de . 3.429 industrias recibieron beneficios por $3.661 millones.

También hubo beneficios para pequeños comercios y concesionarias

El Gobierno provincial informó además que 5.434 pequeños comercios solicitaron durante los primeros cinco meses del año la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos, con un ahorro estimado superior a $522 millones.

Por otra parte, destacó el nuevo régimen destinado a las concesionarias de automóviles, que permite computar un crédito fiscal por cada vehículo vendido, registrado y patentado. En apenas dos meses de vigencia, esta herramienta generó descuentos por $65,3 millones.

El Gobierno defendió la política de alivio fiscal

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que estos resultados forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el entramado productivo santafesino.

"La Ley Tributaria constituye una herramienta de alivio fiscal al servicio de la producción. En el contexto actual funciona como una medida anticíclica y demuestra que es posible mantener las cuentas públicas ordenadas y, al mismo tiempo, devolver parte del esfuerzo fiscal al sistema productivo mediante incentivos concretos", afirmó.