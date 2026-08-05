Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Rosa de Lima

Descarrilamiento en Santa Rosa de Lima: tras más de 12 horas, continúan los trabajos para retirar los vagones volcados y normalizar la zona

Una formación de Trenes Argentinos Cargas sufrió un descarrilamiento y cuatro vagones cargados con granos terminaron fuera de las vías. Las tareas de remoción y encarrilamiento llevan más de 12 horas y un operario resultó lesionado durante las maniobras.

5 de agosto 2026 · 19:12hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Continúan trabajos de remoción y encarrilamiento de vagones de Trenes Argentinos Cargas en barrio Santa Rosa de Lima.

Continúan trabajos de remoción y encarrilamiento de vagones de Trenes Argentinos Cargas en barrio Santa Rosa de Lima.

Continúan los trabajos para retirar los vagones que quedaron volcados tras el descarrilamiento de una formación de Trenes Argentinos Cargas ocurrido en barrio Santa Rosa de Lima, al oeste de la ciudad de Santa Fe.

El incidente se produjo durante la noche del martes, cuando el tren circulaba por el sector ferroviario ubicado en inmediaciones de calle Gaboto, a la altura de Mendoza y pasaje Falucho. Por causas que todavía son investigadas, varios vagones se salieron de las vías y cuatro de ellos terminaron volcados sobre el terreno.

La formación transportaba granos y, tras el siniestro, parte del convoy logró continuar su recorrido mientras que otros vagones quedaron detenidos en el lugar, con custodia policial para resguardar la carga.

Continúan las tareas de remoción

Más de 12 horas después del descarrilamiento, personal de Trenes Argentinos continúa trabajando en el lugar para despejar la zona y restablecer la circulación ferroviaria.

El operativo incluye una grúa de gran porte, tractores y maquinaria pesada para levantar y encarrilar los vagones afectados. La complejidad de las tareas está vinculada al peso de las unidades y a la carga que permanecía dentro de los vagones.

Además, efectivos policiales mantienen presencia en el sector para garantizar la seguridad del procedimiento y ordenar la circulación en las inmediaciones.

LEER MÁS: Intentaron asesinar a un hombre a balazos y puñaladas para robarle su moto en barrio Santa Rosa de Lima

Un trabajador resultó lesionado

Durante las maniobras de recuperación de la formación, un operario ferroviario sufrió una lesión luego de que un elemento metálico cayera sobre una de sus piernas.

El trabajador recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado al Hospital José María Cullen para realizarse estudios médicos.

Según las primeras informaciones, la lesión no revestiría gravedad, aunque los profesionales aguardaban los resultados de las evaluaciones para descartar una posible fractura.

Cambios en el tránsito del sector

Debido al despliegue de maquinaria y personal ferroviario, se dispusieron cortes y modificaciones en la circulación vehicular en la zona.

La calle Mendoza permanece habilitada y funciona como uno de los principales accesos hacia barrio Santa Rosa de Lima.

En tanto, calle Alfonso Durán permanece cortada en el sector del cruce con las vías, por lo que se recomienda a los conductores utilizar recorridos alternativos.

Investigación sobre las causas

Mientras avanzan las tareas para retirar los vagones y reparar el sector afectado, continúan las investigaciones para determinar qué provocó el descarrilamiento.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que generaron que la formación perdiera estabilidad y parte de sus vagones terminaran fuera del tendido ferroviario.

Desde Trenes Argentinos estimaron que el operativo podría extenderse durante varias horas más debido a las dimensiones de las unidades involucradas y a la necesidad de completar las tareas de encarrilamiento.

Santa Rosa de Lima Santa Fe vagones tareas
Noticias relacionadas
Causa Diego Román: la Cámara de Apelaciones de Santa Fe definirá el futuro de la condena a Iván Mercado Reyes y Norma Vega.

Caso Diego Román: la Fiscalía pidió agravar la condena al matrimonio de Recreo y la defensa volvió a reclamar la absolución

Postura provincial: el ministro de Economía, Pablo Olivares, minimizó el impacto económico y ratificó que la Provincia apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Reforma Previsional: Olivares indicó que el fallo de la Justicia tiene un impacto ético y ratificó que la Provincia apelará anta la Corte Nacional

La Ley Tributaria 2026 ya muestra resultados: empleo, inversión y menos impuestos en Santa Fe

La Ley Tributaria 2026 ya muestra resultados: empleo, inversión y menos impuestos en Santa Fe

Casi cuatro de cada diez habitantes del Gran Santa Fe son pobres, según la UCA

Gran Santa Fe volvió a quedar entre las cinco regiones con más pobreza del país

Lo último

La Copa Argentina tendrá una novedad histórica: el VAR semiautomático debutaría en los octavos de final

La Copa Argentina tendrá una novedad histórica: el VAR semiautomático debutaría en los octavos de final

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

Último Momento
La Copa Argentina tendrá una novedad histórica: el VAR semiautomático debutaría en los octavos de final

La Copa Argentina tendrá una novedad histórica: el VAR semiautomático debutaría en los octavos de final

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

Caso Diego Román: la Fiscalía pidió agravar la condena al matrimonio de Recreo y la defensa volvió a reclamar la absolución

Caso Diego Román: la Fiscalía pidió agravar la condena al matrimonio de Recreo y la defensa volvió a reclamar la absolución

Ovación
Unión necesita volver a la victoria en el 15 de Abril

Unión necesita volver a la victoria en el 15 de Abril

El 15 de Abril vuelve a latir: Unión regresa a casa tras casi cien días

El 15 de Abril vuelve a latir: Unión regresa a casa tras casi cien días

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Iván Delfino y un objetivo: el ascenso

Iván Delfino y un objetivo: el ascenso

El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe