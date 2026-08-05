Descarrilamiento en Santa Rosa de Lima: tras más de 12 horas, continúan los trabajos para retirar los vagones volcados y normalizar la zona

Una formación de Trenes Argentinos Cargas sufrió un descarrilamiento y cuatro vagones cargados con granos terminaron fuera de las vías. Las tareas de remoción y encarrilamiento llevan más de 12 horas y un operario resultó lesionado durante las maniobras.

Continúan trabajos de remoción y encarrilamiento de vagones de Trenes Argentinos Cargas en barrio Santa Rosa de Lima.

Continúan los trabajos para retirar los vagones que quedaron volcados tras el descarrilamiento de una formación de Trenes Argentinos Cargas ocurrido en barrio Santa Rosa de Lima , al oeste de la ciudad de Santa Fe.

El incidente se produjo durante la noche del martes, cuando el tren circulaba por el sector ferroviario ubicado en inmediaciones de calle Gaboto, a la altura de Mendoza y pasaje Falucho. Por causas que todavía son investigadas, varios vagones se salieron de las vías y cuatro de ellos terminaron volcados sobre el terreno.

La formación transportaba granos y, tras el siniestro, parte del convoy logró continuar su recorrido mientras que otros vagones quedaron detenidos en el lugar, con custodia policial para resguardar la carga.

Continúan las tareas de remoción

Más de 12 horas después del descarrilamiento, personal de Trenes Argentinos continúa trabajando en el lugar para despejar la zona y restablecer la circulación ferroviaria.

El operativo incluye una grúa de gran porte, tractores y maquinaria pesada para levantar y encarrilar los vagones afectados. La complejidad de las tareas está vinculada al peso de las unidades y a la carga que permanecía dentro de los vagones.

Además, efectivos policiales mantienen presencia en el sector para garantizar la seguridad del procedimiento y ordenar la circulación en las inmediaciones.

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Un trabajador resultó lesionado

Durante las maniobras de recuperación de la formación, un operario ferroviario sufrió una lesión luego de que un elemento metálico cayera sobre una de sus piernas.

El trabajador recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado al Hospital José María Cullen para realizarse estudios médicos.

Según las primeras informaciones, la lesión no revestiría gravedad, aunque los profesionales aguardaban los resultados de las evaluaciones para descartar una posible fractura.

Cambios en el tránsito del sector

Debido al despliegue de maquinaria y personal ferroviario, se dispusieron cortes y modificaciones en la circulación vehicular en la zona.

La calle Mendoza permanece habilitada y funciona como uno de los principales accesos hacia barrio Santa Rosa de Lima.

En tanto, calle Alfonso Durán permanece cortada en el sector del cruce con las vías, por lo que se recomienda a los conductores utilizar recorridos alternativos.

Investigación sobre las causas

Mientras avanzan las tareas para retirar los vagones y reparar el sector afectado, continúan las investigaciones para determinar qué provocó el descarrilamiento.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que generaron que la formación perdiera estabilidad y parte de sus vagones terminaran fuera del tendido ferroviario.

Desde Trenes Argentinos estimaron que el operativo podría extenderse durante varias horas más debido a las dimensiones de las unidades involucradas y a la necesidad de completar las tareas de encarrilamiento.