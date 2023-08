La mirada desde el Cullen sobre las razones que motivan a los cardiólogos a querer irse del país

"La respuesta del porqué no la tenemos, pero podemos pensar que una de las razones es perfeccionarse un poco más en el exterior. No quiere decir que en Argentina no tengamos el perfeccionamiento, sino que afuera se ofrece mayor tecnología. Otra es la parte económica, los profesionales creen que la remuneración que tiene tener dos títulos (médico y cardiólogo) en Argentina no representa la cantidad de años y dedicación que llevaron. La estabilidad económica es un muy asimétrica en todo el país", señaló Salserini.

Enfatizando en cuanto a la variable económica, la jefa de residencia apuntó que hay diferencia "en los ámbitos privados y los públicos".

"El tema de pagos es muy diferente, y las condiciones también. En Santa Fe tuve la suerte de formarme en el Hospital Cullen, hacer mi residencia ahí. Es un hospital público, y tenemos una buena remuneración, y las condiciones laborales son buenas (más allá del período de pandemia). Somos de la minoría de que estamos en un buen lugar", consideró acerca de su propia experiencia personal.

Salserini apuntó que otro dato que surgió del relevamiento de cardiólogos es que "el 30% no tiene un lugar apto para el descanso".

La experta también indicó que "es importante que muchas residencias cerraron, es alarmante", y que se debe "a la cantidad de personas que no eligen hacer una residencia después del título de médicos, esa gente no encuentra en una residencia el beneficio que tiene en la formación, en cuanto a la remuneración no se lo reconoce como tal".

Acerca de los países que más oportunidades ofrecen a los cardiólogos, Salserini apuntó que en España e Italia es más ágil la obtención del aval del título, y que Estados Unidos es elegido por las capacitaciones con las que cuenta.

LEER MÁS: De nombre "Aromito": Santa Fe registró su primera variedad de semilla de cannabis medicinal