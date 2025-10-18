La Municipalidad de Santa Fe acompañará la décima edición de "Vestite Rosa" en la Costanera Este

La actividad para generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama, será en la Costanera Este de Santa Fe, y es organizada por la mutual Jerárquicos

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , participó este viernes de la presentación a la prensa de la décima edición de “Vestite Rosa”, una iniciativa de Jerárquicos para generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama.

La actividad se desarrollará este sábado 18 de octubre en la Costanera Este de 16.30 a 19. Habrá distintas actividades, que serán acompañadas por Las Chicas Pink.

“Desde la Municipalidad queremos apoyar estas iniciativas, hablar del tema y no esconderlo para que le llegue a todas las mujeres el control anual, la prevención. El municipio ha hecho durante este mes distintas acciones en el centro de salud Nuevo Horizonte, charlas, acciones como realizar mamografías a quienes no se lo habían hecho en el último año. Y creo que también está muy bueno que elijamos un lugar como este en la primavera, que ojalá se llene de gente, que se hable de este tema para que se hagan las prevenciones”, dijo Poletti.

Juan Sagardía, presidente de la Mutual Jerárquicos, comentó: “Es un trabajo que se viene organizando desde hace 10 años, que tiene que ver con la salud y la sociedad. Somos 1.750 compañeros que estamos en el país dando salud y educación. Somos una mutual que está con las puertas abiertas a lo que pasa en la sociedad”. Además, recordó: “Viene muy bien que tengamos estos recuerdos permanentes y concientización, además del apoyo”.

Carina Nicola, subgerente de Recursos Humanos de la mutual, agregó: “Vamos a realizar una nueva edición de «Vestite de Rosa», una campaña de concientización y prevención del cáncer de mamas que forma parte de nuestro programa de responsabilidad social con impacto en la comunidad, por eso se hace de manera libre”.

Vestite Rosa, una actividad para disfrutar en la Costanera Este

“Durante 10 años estuvimos en el Parque Federal y entendimos que podíamos conectar de otra manera la caminata, el agua, con Las Chicas Pink que van a estar con su bote dragón. Además, desde nuestra organización habrá personas que se acercarán para poder trasladar un mensaje en la comunidad con testimonios, profesionales y un espacio dedicado a la prevención con diferentes actividades para pasar una tarde a pleno. No es necesaria la inscripción, sí es importante que puedan llegar a partir de las 16.30 para tener la remera y poder empezar a vivir el espacio y la actividad”, concluyó.