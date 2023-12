La otra consecuencia de las lluvias: "Se dan las condiciones para que haya más proliferación de mosquitos"

De acuerdo a la docente de Entomología Sanitaria, Control de Plagas y Vectores de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, Haydeé Peña, con el calor y las lluvias que está teniendo Santa Fe aumentará la proliferación de mosquitos. Además, contó por qué no hay que fumigar y qué acciones se pueden llevar adelante para evitar a estos insectos.

La experta, señaló: "Los mosquitos van a estar siempre porque son parte del ecosistema, cualquier medida de control que se puede llegar a tomar lo que hace es mitigar un poco la acción, pero no eliminarla. Entonces, de acuerdo a determinadas acciones uno puede reducir un poco la proliferación, pero acá en Santa Fe le damos todo lo que necesitan, tienen temperatura ideal, estamos rodeados de ríos y cuerpos de agua".

Por otra parte, recomendó que la gente evite los lugares donde podrían criarse estos insectos además de lo fundamental que es trabajar en la prevención del dengue. "El fenómeno de la resistencia es una situación real y por eso todas las recomendaciones de los organismos internacionales señalan que la fumigación, la aplicación de un producto químico, hay que dejarlo ante una situación de brote, cuando ya estamos ante un problema de salud pública real. Porque si fumigamos constantemente, cuando realmente lo necesitamos, el producto no va a funcionar. Por lo tanto, la idea es generar acciones tendientes a resolver de manera preventiva y no la aplicación de un producto fénico. Si fumigás, además de eliminar el mosquito, eliminás a los enemigos naturales, entonces va a llegar un momento donde vamos a necesitar cada vez más formulaciones, que por ahí no están todavía disponibles. Vamos a contaminarnos a enfermarnos porque somos parte de ese medio que estamos tratando con un químico", destacó.

Frente a las consecuencias que se pueden desencadenar por las fumigaciones, Haydeé Peña recomendó algunas tares preventivas que sí pueden llevar adelante, como desmalezar y eliminar los posibles lugares donde se pueda llegar a acumular agua.

