Uno Santa Fe | Santa Fe | fondos

La provincia acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informó la fecha de acreditación correspondiente al mes de septiembre

11 de septiembre 2025 · 08:41hs
Imagen ilustrativa

Gobierno Santa Fe

Imagen ilustrativa

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informa que a partir del jueves 11, comenzará la acreditación de fondos del programa Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de septiembre.

Cabe destacar que la acreditación estará disponible, tanto para los beneficiarios que cobran a través de la aplicación Billetera Santa Fe y quienes perciben la prestación a través del plástico.

fondos Tarjeta Única de Ciudadanía septiembre
Noticias relacionadas
La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe

Ya tiene día y hora el evento histórico para Santa Fe: la jura de la nueva Constitución

Paco Garibaldi, convencional constituyente

Paco Garibaldi: "Buscamos que la del 25 sea una Constitución de la transparencia"

El Día del Empleado de Comercio se celebrará el lunes 29 de septiembre

Día del Empleado de Comercio: cuándo se festeja en la ciudad de Santa Fe

el pami y cuatro obras sociales concentran $3.000 millones de la deuda con el sistema de salud santafesino

El Pami y cuatro obras sociales concentran $3.000 millones de la deuda con el sistema de salud santafesino

Lo último

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Último Momento
Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Para el gremio Sadop, el caso Trigatti modificó prácticas habituales en los jardines de infantes

Para el gremio Sadop, el caso Trigatti modificó prácticas habituales en los jardines de infantes

Ovación
Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Mundial 2026: los cuatro horarios confirmados de los partidos

Mundial 2026: los cuatro horarios confirmados de los partidos

Policiales
La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional