El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informa que a partir del jueves 11, comenzará la acreditación de fondos del programa Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de septiembre.
La provincia acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía
El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informó la fecha de acreditación correspondiente al mes de septiembre
11 de septiembre 2025 · 08:41hs
Cabe destacar que la acreditación estará disponible, tanto para los beneficiarios que cobran a través de la aplicación Billetera Santa Fe y quienes perciben la prestación a través del plástico.