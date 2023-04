La provincia alertó que "aún no se alcanzó el pico de dengue" y apuntó a los municipios por la prevención

"No estamos en el pico todavía y no sabemos cuánto va a durar el brote" , alertó la titular de Epidemiología, Carolina Cudós.

El nuevo reporte de contagios confirmado por la cartera sanitaria es de 10.805 casos, con un pico de casos en el departamento General Obligado (5.665). A esa cifra le siguen los departamentos Rosario (2.069), San Cristóbal (1.180), Castellanos (856) y La Capital (546), donde falleció una persona de un barrio de la ciudad santafesina producto del virus que transmite el mosquito.

"La única forma de combatir el dengue es evitar los mosquitos en nuestras casas, dado que el cambio climático no lo podremos detener en lo inmediato. No estamos en el pico todavía y no sabemos cuánto va a durar el brote, por eso no hay que confiarnos con el descenso de temperatura porque el mosquito sigue presente", advirtió Cudós en conferencia de prensa.

dengue mosquito.jpg google

También explicó que el retraso en las notificaciones obedece a las tareas de bloqueo y atención primaria en las diferentes áreas para detectar los casos.

A su vez, sostuvo que la prevención del dengue "no pasa sólo por la aplicación de repelentes, es una herramienta más para evitar el contagio de más mosquitos en personas que tengan síntomas, ya que no hay modo de brindar semejante cantidad a personas asintomáticas en la provincia ni en otros países".

Respecto a las críticas hacia la provincia por la supuesta demora en atacar la proliferación del mosquito, Cudós aseguró: "Se trabaja durante todo el año en capacitaciones y tareas de prevención, pero la prevención primaria está a cargo de las comunas y municipios. La provincia y la Nación apoya en las tareas de prevención y bloqueo de los casos".

En ese sentido, el secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, aseguró que desde el 10 de septiembre se comenzó a trabajar en educación y prevención, al tiempo que recalcó el trabajo doméstico, consistente en limpiar patios y dar vuelta tarros y vasijas y cepillar los bordes, ya que "el huevo permanece en un ciclo acuático por espacio de diez días mientras la hembra sigue volando".

Respecto al fallecimiento de una mujer oriunda del barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe comentó que "no tenía comorbilidades", y apuntó que "la mayoría de víctimas ostentan un rango etario por debajo de los 40 años y las personas mayores".

"Es una enfermedad que tiene características propias de un cuadro febril y que al séptimo día aparecen síntomas de alarma a partir de un proceso inflamatorio que provoca una falla multiorgánica y, como ocurrió en este caso, determina el posterior fallecimiento", explicó.

• LEER MÁS: Primera muerte por dengue en la ciudad de Santa Fe: falleció una mujer