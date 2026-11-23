La Provincia presentó ante el Senasa y la Secretaría de Agricultura la plataforma "Santa Fe Produce Sustentable" para responder a las exigencias de la Unión Europea. El objetivo es unificar criterios, resguardar los datos de los productores y evitar la pérdida de mercados internacionales.

Santa Fe y el Gobierno nacional acordaron avanzar en una estrategia conjunta frente a las exigencias de la Unión Europea para importar productos libres de deforestación . En ese marco, la Provincia presentó la plataforma digital "Santa Fe Produce Sustentable", una herramienta que permite acreditar el origen y las condiciones ambientales de los establecimientos agropecuarios, con el objetivo de facilitar el acceso a los mercados internacionales.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, encabezó una reunión de trabajo en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires con autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Durante el encuentro, acordaron avanzar en la interoperabilidad de los sistemas de información, proteger los datos de los productores y elaborar un documento técnico conjunto para presentar ante las autoridades europeas.

La iniciativa responde a la aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115, que establece requisitos para la comercialización en el mercado europeo de determinados productos asociados a la deforestación y la degradación forestal.

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"Santa Fe Produce Sustentable es la única plataforma pública subnacional en Sudamérica que la Provincia viene desarrollando hace varios años y hoy la estamos fortaleciendo cada vez más", señaló Puccini. Además, sostuvo que el objetivo es unificar criterios con Nación para defender las producciones argentinas frente a las nuevas exigencias europeas.

Trazabilidad y resguardo de los datos de los productores

Uno de los principales puntos del acuerdo es avanzar en la integración de la plataforma santafesina con el sistema oficial de trazabilidad del Senasa. La intención es que ambos mecanismos puedan intercambiar información y garantizar la cadena de custodia de los productos, sin comprometer la confidencialidad de los datos de cada establecimiento agropecuario.

Desde el Gobierno provincial consideran que las nuevas exigencias europeas representan un desafío para las exportaciones de harina de soja, carne y productos de las economías regionales. En ese contexto, sostienen que la acreditación del origen libre de deforestación debe contar con participación estatal y no quedar exclusivamente en manos de acuerdos comerciales entre empresas.

Puccini también adelantó que Santa Fe y Nación trabajarán en la elaboración de un dossier técnico con participación pública y privada. El documento será presentado ante la Unión Europea, a través de Cancillería, y también ante cámaras empresariales e importadores europeos.

Como antecedente, el ministro mencionó la estrategia desarrollada por Santa Fe en torno al biodiésel, cuando la Provincia impulsó una respuesta técnica y público-privada frente a los cuestionamientos europeos sobre el riesgo ambiental de la soja argentina por el cambio indirecto en el uso del suelo (ILUC).

Santa Fe busca respaldar su producción libre de deforestación

La plataforma "Santa Fe Produce Sustentable" fue creada en 2022 con el respaldo y financiamiento de AL-Invest Verde, un programa de la Unión Europea. Actualmente, cuenta con 500 establecimientos registrados, que representan 550.867 hectáreas productivas, y forma parte de los seis esquemas incorporados al Directorio Nacional de Esquemas de Verificación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Uno de los principales argumentos que la Provincia busca presentar ante las autoridades europeas es que el 99,6% del territorio santafesino produce sin deforestación, una condición que considera una ventaja para acreditar la sustentabilidad de sus exportaciones.

La herramienta digital es pública y gratuita, y permite verificar información de los establecimientos mediante el cruce de datos con distintos organismos, entre ellos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Senasa, el Catastro y el Ministerio de Ambiente de Santa Fe.

El sistema también incorpora el Documento de Tránsito Electrónico (DTE), con el propósito de agilizar los procesos de trazabilidad y exportación, mientras mantiene bajo resguardo la información de los productores, de acuerdo con la Ley Provincial Nº 14.256 de Gobernanza de Datos.

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Una estrategia conjunta con otras provincias

Además del trabajo con Nación, Santa Fe busca ampliar la coordinación con otras jurisdicciones para construir una posición común frente a las exigencias internacionales. La estrategia contempla la participación de la Región Centro y de provincias del Litoral, como Chaco y Corrientes.

"El mensaje de Santa Fe es muy claro: evitar perder mercados internacionales. Para eso hay que seguir por este camino, dialogando con los distintos actores de la cadena", afirmó Puccini. El ministro agregó que el objetivo es acordar criterios que permitan demostrar las condiciones de sustentabilidad de las producciones de cada provincia y evitar distorsiones comerciales.

De la reunión participaron el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el director provincial de Ganadería, Facundo Méndez. Por el Gobierno nacional estuvieron la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo; el director nacional de Cooperación Internacional de la Secretaría de Agricultura, Santiago Bonifacio; y Mercedes Nimo, asesora de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios.