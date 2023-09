La Red de Vecinales destacó que el nuevo gobierno debe combatir la inseguridad "sin excusas"

UNO dialogó con Susana Spizzamiglio, referente de la Red de Vecinales por la Seguridad, quien a propósito de esto sostuvo: "Lo que vendrá es la pregunta de todos los santafesinos que habitan en la provincia y que quieren mejorar, crecer y ver un cambio en materia de seguridad tratando de controlar y limitar las problemáticas de inseguridad en un contexto nacional que no ayuda absolutamente nada".

Sobre el cambio de color político a nivel provincial y local, la referente vecinal afirmó: "El nuevo gobernador, los legisladores, el senador por Dpto. La Capital, el intendente y los concejales no van a poder echarle la culpa a nadie más sino que todo va a ser responsabilidad de sus propios haceres. Tienen mayoría legislativa con un cuadro óptimo desde el punto de vista gubernamental para hacer las reformas que quieran hacer".

La Red de Vecinales por Seguridad nació en el año 2018, cuando el ahora gobernador electo Maximiliano Pullaro ocupaba el cargo de ministro de Seguridad en la Casa Gris, en medio de un marco de episodios delictivos que conmovieron a la ciudadanía santafesina como lo fue el asesinato de Julio Cabal.

"Nosotros queremos que las cosas que se hicieron bien en el gobierno de Perotti en materia de Seguridad se dejen y las cosas que se hicieron mal o a mitad de camino que se mejoren", afirmó Spizzamiglio.

Sobre la relación y referencia del organismo para con Pullaro, afirmó: "Tuvimos nuestras decepciones en su momento con el Ministerio de Seguridad porque si bien se pudo haber trabajado en inteligencia y haber apresado a muchos narcotraficantes se empezaron a suceder asesinatos, golpeados en ocasión de delito, robados, etc".

Embed SANTA FE | Maximiliano Pullaro le pide a Perotti que retire los pliegos para cubrir vacantes en la Justicia https://t.co/yawS8i9CuT — UNO Santa Fe (@unosantafe) September 12, 2023

En relación a la situación actual en materia de inseguridad en la provincia y la región, desde las vecinales afirmaron que "actualmente hay una epidemia de robos en Santa Fe, al menos en la ciudad y dpto. La Capital. Tibiamente se implementaron algunas medidas pero tarde, lo que aumentó las estadísticas de delitos de parte del Ministerio de Seguridad. Va ser un trabajo titánico si realmente se quiere cambiar el espectro de situaciones concretas en materia de seguridad".

Diálogo con Poletti

Respecto a la transición a nivel local, desde la Red de Vecinales sostuvieron que estuvieron hablando con el intendente electo Juan Pablo Poletti, manifestándole que buscan que la GSI llegue a barrios a los que entienden que "no está llegando o no está ingresando". Además solicitaron tener "una malla de contención cuando vemos que hay muchos hechos delictivos en zonas calientes de Santa Fe".

Marcha por seguridad en plaza 25 de Mayo 2.jpg

"Esto hablando en materia de seguridad pero hablando de consecuencias y lo que se debe atacar son las causas. El trabajo de multiagencialidad con los ministerios de Desarrollo Social, Niñez, Mujer, Familia, con la justicia, con Educación, etc. Tiene que ser un entramado bastante fuerte trabajándolo en el territorio haciendo prevención y contención de situaciones delicadas y muy dolorosas que hay en los distintos barrios de Santa Fe", continuaron.

"En este momento les toca reorganizar un trabajo territorial que evidentemente hizo agua porque no alcanzó. O los presupuestos no alcanzaron o no alcanzaron las ideas o los proyectos. Desde la Red de Vecinales siempre estaremos trabajando de forma crítica pero constructiva", concluyó Spizzamiglio