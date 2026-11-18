La Selección tendrá cuatro ventanas internacionales y podrá disputar hasta diez partidos. También se espera una definición sobre el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas y la reprogramación del duelo ante España.

La Selección Argentina comienza a proyectar un 2027 con varios desafíos en el horizonte. Aunque todavía resta mucho para el próximo Mundial, el calendario tendrá compromisos importantes, con el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas, la posibilidad de enfrentar a Brasil en un amistoso y la incertidumbre que rodea a la Finalissima ante España.

La FIFA confirmó cuatro ventanas internacionales para el próximo año. La primera se desarrollará del 22 al 30 de marzo , la segunda del 7 al 15 de junio, la tercera del 20 de septiembre al 5 de octubre y la última del 8 al 16 de noviembre.

En tres de esos períodos habrá fechas dobles, mientras que en septiembre y octubre los seleccionados podrán disputar hasta cuatro encuentros en 16 días. De esta manera, Argentina tendrá la posibilidad de afrontar hasta diez partidos internacionales.

Uno de los compromisos que podría abrir la agenda es un clásico ante Brasil. Las conversaciones entre ambas federaciones están abiertas y existe predisposición para concretar el amistoso, que marcaría el primer enfrentamiento de carácter no oficial entre ambos desde noviembre de 2019, cuando Argentina se impuso 1-0 con un gol de Lionel Messi en Arabia Saudita.

Más desafíos para la Selección Argentina en 2027

Otro punto central será el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, pese a que Argentina ya tiene asegurada su presencia en el Mundial 2030 por ser uno de los países anfitriones, junto con Uruguay y Paraguay. La Conmebol analiza comenzar la competencia en junio o septiembre de 2027 y también evalúa posibles modificaciones en el formato.

Por último, sigue sin resolverse la situación de la Finalissima ante España, que fue suspendida en marzo por el conflicto en Medio Oriente y las diferencias entre la AFA y la RFEF respecto de la sede. Por el momento no tiene nueva fecha y no podrá disputarse en marzo, ya que el seleccionado español tiene reservado ese período para los cuartos de final de la Nations League.

Así, el equipo de Lionel Scaloni tendrá un calendario con actividad de peso, aunque todavía quedan por definir fechas, rivales y el futuro de uno de los partidos más esperados.