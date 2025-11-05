Uno Santa Fe | Santa Fe | hacienda

La suba de la hacienda pone al límite a los carniceros de Santa Fe: "Nos llega de sorpresa, cuando el consumo está por el piso"

En los últimos 15 días los precios de la hacienda subieron hasta un 15%, impulsados por la exportación y factores climáticos. Carnicerías de la ciudad hablan de aumentos cercanos al 10% en las ultimas dos semanas.

5 de noviembre 2025 · 16:31hs
La suba de la hacienda pone al límite a los carniceros de Santa Fe: "Nos llega de sorpresa, cuando el consumo está por el piso"

En un momento en que la demanda de carne vacuna se encuentra entre las más bajas de los últimos años, los precios vuelven a subir, generando una presión sobre los carniceros minoristas, que aseguran que ya no tienen margen para sostener sus negocios.

Antonio D’Angelo, presidente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, en los últimos días se registró un incremento significativo en el valor de la hacienda. “Fundamentalmente traccionado por la exportación, podríamos decir que en los últimos 15 días hubo un aumento importante en el tipo de hacienda que se utiliza para exportar, sea novillo o vaca. En algunos lugares la vaca aumentó hasta un 15%”, detalló.

D’Angelo señaló que no existe una causa única que explique la suba, sino una combinación de factores de mercado. “Este es un negocio muy cristalino. Vas a la feria, hay diez animales y diez compradores. Si la hacienda es escasa, se paga más. Cuando los productores no envían hacienda a la feria, la oferta es baja y el precio sube. Es pura oferta y demanda”, explicó.

La economía de Santa Fe atraviesa seis meses consecutivos de contracción: las industrias que resisten con leves mejoras

A esa situación se sumaron las condiciones climáticas. “Llovió mucho, los campos están anegados y no hay piso para retirar las vacas de los establecimientos. Entonces, no llegan a las consignatarias y al haber poca hacienda, los precios suben. Otro motivo puede ser que el productor esté haciendo retención de hacienda y no quiera vender, tal vez porque no necesita el dinero”, agregó.

Sin embargo, D’Angelo reconoció que desde la Cámara desconocen si esos aumentos se trasladaron al mostrador. “Si el carnicero no trasladó estos precios, quiere decir que cada vez está más complicado con sus números. Y si algunos lo hicieron, probablemente perdieron clientela”, apuntó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10.

carne carniceria.jpg
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

En la ciudad de Santa Fe, los carniceros sienten con crudeza esa presión. Un comerciante de avenida General Paz contó que en su local “el aumento nos llega de sorpresa, porque el consumo está por el piso. Uno esperaba que al menos no aumenten, que se mantenga el precio estable, pero nos llegó un aumento la semana pasada y hoy vuelve a aumentar. Sumando los dos, es un 10% en total”.

El panorama se repite en distintos puntos de la ciudad. “El consumo está bastante tranquilo y los gastos son fijos: tenés personal, impuestos, servicios. Y vienen los aumentos, es otro palo en la rueda”, resumió el comerciante.

La paradoja, dice, es que esta vez el precio sube cuando las ventas bajan. “He hablado con otros carniceros y todos coincidimos: lo más común es que cuando baja el consumo, baje el precio o se mantenga. En este caso no: baja el consumo y encima nos aumentan la carne”.

La inflación en Santa Fe fue del 2,3% en septiembre y acumula un 23,3% en lo que va del año

Frente a ese escenario, los consumidores también ajustan su compra diaria. “La gente sigue viniendo, pero no compra como antes. Antes entraban y se llevaban dos o tres kilos de picada; hoy te compran medio kilo o lo que más les rinda. Es el día a día”, explicó en declaraciones a LT 10.

El carnicero reveló además que ya afrontaron cuatro aumentos en lo que va del año. “Nosotros absorbimos dos para no trasladar todo al mostrador, bajamos los márgenes para seguir trabajando. Pero así es difícil sostenerse”, lamentó.

Mientras los frigoríficos reconocen que no hay certezas sobre las causas del aumento y los carniceros enfrentan una demanda deprimida, el mercado de la carne atraviesa un nuevo ciclo de tensión.

La combinación de subas por exportación, problemas climáticos y baja de consumo interno deja al sector minorista en una posición frágil, con márgenes cada vez más estrechos y un público que compra solo lo justo y necesario.

hacienda Santa Fe consumo suba
