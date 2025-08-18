La tragedia laboral que enluta al norte santafesino: la constructora fue inspeccionada en marzo y sufrió una suspensión

Así lo aseguró el secretario de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini. Cinco obreros murieron tras el desplome de un montacargas en San Lorenzo; todos eran oriundos de localidades del norte de la provincia.

La tragedia que enluta al norte santafesino ocurrió el domingo al mediodía en San Lorenzo , cuando un montacargas se desplomó desde el noveno piso de un edificio en construcción con cinco operarios a bordo.

Ninguno sobrevivió , convirtiendo el accidente en el segundo más letal de los últimos cuarenta años en la provincia, solo precedido por la explosión de los silos en el actual Puerto Norte de Rosario en 1984 , que dejó diez trabajadores muertos.

El edificio ubicado en San Carlos 1070, a cargo de la constructora X3, ya contaba con nueve pisos y la tarea de los obreros el domingo era habilitar la construcción del décimo nivel. La empresa había sido inspeccionada por el Ministerio de Trabajo en marzo y había recibido una suspensión, medida que luego se levantó tras corroborarse que se cumplían los recaudos necesarios.

Según publicó La Capital, la empresa fue creada hace apenas un año y declaró como sede legal un domicilio en Rosario que resultó ser inexistente. No cuenta con página web ni presencia en redes sociales y, además, no figura en el lugar que informó como su dirección legal: Córdoba 797, un edificio de solo cinco pisos en el que no funciona ninguna oficina de la constructora X3.

LEER MÁS: Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

La quinta víctima fue Fernando Guerra, de 27 años, cuyo fallecimiento se confirmó el lunes al mediodía. Había sido rescatado con vida y trasladado inicialmente al Hospital Granaderos a Caballo, con fractura de pelvis y graves lesiones en brazos y piernas, y luego derivado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde permaneció menos de 24 horas en estado crítico hasta su deceso.

Guerra formaba parte de un grupo de jóvenes operarios oriundos del norte provincial, que habían viajado durante la semana a trabajar a Buenos Aires y se encontraban en San Lorenzo. Con él, las demás víctimas fatales fueron: Matías Ezequiel Aquino, 30 años, de Florencia; Lucas Agustín Palacio, 25 años, también de Florencia; Alexis Ramón María Cettour, 25 años, de Hardy; y Axel Maximiliano Vanwelle, 25 años, también de Hardy.

Embed

Advertencias y suspensión a la empresa

El secretario de Trabajo de Santa Fe confiró que la empresa constructora había sido inspeccionada en marzo, y se le había impuesto una suspensión. Posteriormente, tras corroborar que cumplía con los recaudos necesarios, el funcionario provibncial confirmó que el ministerio levantó la medida.

Genesini explicó que los inspectores ya trabajaron en el lugar en colaboración con la fiscalía para obtener más elementos y hacer una evaluación más precisa del accidente.

Recordó además que el Ministerio de Trabajo realiza fiscalizaciones de oficio, por denuncias sindicales o a requerimiento de cualquier particular, y que estas acciones se han intensificado durante esta gestión.

"Hay una gran sensibilidad de todos los trabajadores del Ministerio por la situación de los trabajadores. Cuando hay un despido se siente, cuando hay una situación como esta, imagínese. Estamos consternados. Desde el ministerio un abrazo grande a la familia, compartimos su dolor.", dijo en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10".

image (44) El edificio en construcción donde murieron cuatro operarios este domingo en San Lorenzo

Según el funcionario, alrededor de 12.000 actuaciones se hicieron, con más de mil suspensiones, y destacó que esto habría contribuido a reducir la cantidad de accidentes en la provincia: de 42.000 en 2023 a 38.000 en 2024, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

"La idea es seguir intensificando el trabajo, entendiendo siempre que más allá del poder de policía del Estado, no podemos tener un inspector todos los días controlando cada obra. La responsabilidad de la conducción de los trabajos es de la empresa, que debe ajustarse a todas las normativas y tomar recaudos en materia de salud y seguridad," agregó Genesini.

El secretario también remarcó que existe una situación multicausal en los accidentes: algunos no son evitables y otros sí, y que la informalidad laboral es un factor que complica la prevención. Además, valoró la evolución de la conciencia de los trabajadores, quienes ya no aceptan subir sin arnés u otras condiciones de riesgo.

operarios san lorenzo La tragedia laboral que enluta al norte santafesino: la constructora fue inspeccionada en marzo y sufrió una suspensión

"Apelamos a la responsabilidad social empresaria. Si tienen dudas sobre cómo tomar medidas de seguridad, pueden pedir una inspección preventiva para que los asesores indiquen cómo cumplir con la normativa antes de aplicar sanciones," señaló Genesini.

Finalmente, el funcionario resaltó la labor de la Dirección Provincial de Servicio de Seguridad del Trabajo, integrada por profesionales, ingenieros y arquitectos, y la importancia de comisiones tripartitas y comités mixtos para que empresarios y trabajadores verifiquen que las obras se desarrollen conforme a la normativa vigente, evitando riesgos evitables.

Denuncian falta de inversión en seguridad y la precarización laboral

El diputado provincial Carlos Del Frade se refirió al accidente en San Lorenzo y denunció que los accidentes laborales son una constante en la provincia. Recordó que en los primeros tres meses del año se registraron 10.252 accidentes, lo que equivale a 114 por día, cinco por hora y uno cada doce minutos, según cifras de la Superintendencia del Registro de Trabajo de la Nación.

Del Frade criticó además el silencio de los sindicatos y empresarios frente a la tragedia: “Cuatro trabajadores muertos en un mismo día no se producían en la provincia desde la década del 80. No vi ninguna central obrera que dijera ‘vamos a hacer un paro’ o poner la bandera a media asta por estos muchachos que querían ganarse la vida y la perdieron.”

En declaraciones a la emisora LT 10, el legislador subrayó que el accidente no puede considerarse una fatalidad inevitable, sino una consecuencia directa de la precarización laboral y la falta de inversión en higiene y seguridad.