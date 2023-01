Las altas temperaturas pueden afectar a las mascotas: cómo evitar los golpes de calor

Antes de que estas señales aparezcan es importante brindarles constantemente agua limpia y fresca. Es necesario que permanezcan en un espacio amplio, ventilado y con sombra; de ninguna manera deben quedar dentro de vehículos, aunque tengan alguna ventanilla baja. Del mismo modo, el alimento debe ser brindado por la noche, al igual que los paseos o cualquier actividad física, aprovechando los horarios de menor calor; no obstante se deben evitar las caminatas prolongadas.

Cabe mencionar que tanto los cachorros como los animales de mayor edad son los más propensos a los golpes de calor. A ellos se suman los que tienen sobrepeso, los que pertenecen a razas con nariz chata y aquellos diagnosticados con problemas del corazón o respiratorios.

https://twitter.com/unosantafe/status/1612781183250870274 SANTA FE | La ciudad de Santa Fe sigue bajo alerta naranja por altas temperaturas https://t.co/4SneqkHH6Z — UNO Santa Fe (@unosantafe) January 10, 2023

Campaña de castración y vacunación

La Municipalidad recuerda que durante todo el año se llevaron adelante las campañas de castración, vacunación y cuidado de la salud animal. Se trata de un servicio gratuito que se ofrece a vecinos y vecinas de la ciudad con la intención de controlar la población felina y canina, y garantizar el cuidado de su salud.

Las mismas continuarán durante toda la temporada estival en:

IMUSA I (Parque Juan de Garay) – Obispo Gelabert 3691: de 8 a 17, de lunes a viernes

IMUSA II (Jardín Botánico) – San José 8400: de 8 a 17, de lunes a viernes

IMUSA III (barrio La Nueva Tablada) – Teniente Loza 6970: de 8 a 13

En todos los casos, la atención es gratuita y por orden de llegada para las intervenciones más comunes: tratamiento contra la sarna, curaciones, desparasitaciones, ATB, vacunaciones y castraciones. No obstante, es necesario tener en cuenta algunas condiciones: para las castraciones, los animales deberán presentarse en ayuno de 12 horas, tanto de sólidos como de líquidos, y ser mayores de 6 meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de postparto.

Se solicita, además, que los perros concurran con correa y los gatos en alguna caja o mochila transportadora. Es necesario llevar una manta para abrigarlos.

Se aclara, también, que los días de lluvia no se suspende el servicio pero se deberá tener especial cuidado en que los animales no se mojen para ser intervenidos. El profesional veterinario podrá suspender la intervención en algún caso en particular, por razones de salud animal o por falta de las condiciones requeridas.