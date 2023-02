Las claves para entender los resultados del Censo 2022 bajo la lupa de un especialista santafesino

Según los primeros datos del Censo, hay 46.044.703 habitantes en el país, 51,41% son mujeres, 47,9% hombres y un 0,02% personas no binarias.

Expuso que en este crecimiento poblacional aún se desconoce sus componentes como es el crecimiento vegetativo y cómo actúan las migraciones. "Si uno analiza la tabla de fecundidad por año, entre el 2010 y el 2022, se ve que hay un descenso. En eso, uno puede nombrar algunas provincias donde los saldos migratorios son positivos, como es el caso de Tierra del Fuego, que fue la que más creció. Y en Santa Fe podríamos decir que tiene un saldo migratorio neutro o negativo, pero sería apresurado afirmar eso". "Lo que sí se observa es que Santa Fe es la cuarta jurisdicción en términos magnitud poblacional, primero está Buenos Aires, después Córdoba, Caba y luego Santa Fe, que está dentro de las provincias con menor crecimiento demográfico", señaló el profesional.

Según los datos del censo, el 48,22% del total de la población son varones y el 51,76% mujeres. A lo cual, el docente explicó: "La mayor presencia de mujeres que de varones viene de hace varios censos, lo que sí se observa en este es que en todas las provincias hay más mujeres que varones. El índice de masculinidad dio un 93%, lo que quiere decir que de cada 100 mujeres hay 93 hombres, mientras que en 2010 era de 94,6%, o sea que se está acelerando el proceso de feminización. Y Santa Fe, luego de Caba, es la provincia con mayor presencia de mujeres".

El Censo Nacional también expuso que en Argentina hay 2.962 personas en situación de calle, un dato que nunca antes se había tomado porque en el 2022 se hizo el primer relevamiento de este sector, por lo cual no hay parámetros con los cuales se pueda comparar. Y aclaró: "No puedo decir si es confiable o no esa información, sí es un registro que a priori uno pensaría que es más difícil de computar porque es población móvil y es distinto cuando el censista va a la casa que tiene identificada".

Reveló que las provincias que más crecen son las patagónicas como Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz. Además, contó que Santiago del Estero es una provincia "históricamente expulsora de población", pero ahora es una de las que más creció, por lo que habría que estudiar si se debe por una atracción de población, crecimiento vegetativo o una combinación de ambas. Córdoba también se ubica entre las provincias con más crecimiento y esto se debe principalmente a los departamentos de Colón y Calamuchita. Por otro lado, Caba, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires son las que menos crecen".

Respecto a lo que ocurre en el territorio provincial, señaló que los departamentos que más crecieron son San Lorenzo y Garay y esto puede responder a la dinámica metropolitana de las grandes ciudades que están cerca. En el caso puntual de Garay, supuso que creció más en el sur, donde está Santa Rosa de Calchines y Cayastá. Y en San Lorenzo la mayor población se debe a la expansión de Rosario. San Cristóbal y 9 de Julio fueron los que menos crecieron, tuvieron solo una variación de 4 o 5%. "Y San Jerónimo es el que menos creció, habría que ver qué pasa con la población carcelaria que tiene Coronda porque es un departamento que no es muy poblado, entonces quizás hubo una variación poblacional y eso es un índice en la población total pero no lo sabemos aún", remarcó.

