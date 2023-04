Las farmacias negocian aumentar los medicamentos por debajo de la inflación 

El acuerdo que regía sobre los precios de los medicamentos venció en marzo y de no llegar a un nuevo consenso aparejarán con la inflación

Sudano contó que la gente está comprando más repelentes por el brote: "Obviamente hay una demanda alta por la epidemia del dengue, pero se consigue, no solo en la farmacia. No hay faltantes, puede haber alguna presentación en falta si es spray o en crema, pero no hay problema con eso".