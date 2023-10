Las impactantes imágenes del arroyo Cululú seco: "Nunca vimos algo así, es desesperante"

La cartelería política sigue en las calles: el particular motivo por el que no pueden cobrarse multas

El Comité de Cuenca del Arroyo Cululú -integrado por Elisa, La Pelada, María Luisa, Ituzaingó, Providencia y Humberto Primo- se reúne regularmente para monitorear la situación. Si bien la entidad cuenta con maquinaria especializada, señalaron que "ya no pasa por una cuestión de canalización ni limpieza, se necesitan lluvias". De estas reuniones también participan equipos técnicos del gobierno provincial.

Arroyo Cululú 2.jpg Arroyo Cululú. Las imágenes muestran la completa sequedad que marca la histórica sequía.

"Por más emergencia agropecuaria y ayuda desde el gobierno, la gente está acostumbrada a otra forma de trabajo y hoy no tiene paliativos. No funciona la parte del campo y la gente se siente mal, no la está pasando bien. No hay recursos, no pueden salir al cruce con las actividades y ven como se muere la hacienda y la cosecha. Va a llevar un tiempo muy largo por más que empiece a llover", lamentó.

En las inmediaciones del arroyo, si bien no son ideales para todos los cultivos, se destaca la cría de hacienda y animales de engorde. Todavía la hacienda no ha sufrido los desmanes provocados en la vida silvestre del lugar, donde reportan montones de tortugas muertas cerca del Cululú.

Por su parte el presidente comunal de La Pelada, Cesar Mathey, dijo a UNO Santa Fe que "no es para nada normal lo que está sucediendo", y que "han bajado demasiado las napas de agua".

"No afecta directamente a nuestra comunidad ya que no dependemos de su agua, pero sí perjudica a los animales y la vegetación", expresó.

El Cululú se alimenta de las grandes lagunas de las localidades del departamento San Cristóbal del lado oeste del rio salado.

Emergencia agropecuaria

Cabe recordar que el gobierno provincial reabrió hasta el 16 de octubre la inscripción a la Asistencia Financiera de Emergencia (AFEM) para que productores ganaderos y mixtos, afectados por la sequía, puedan acceder a créditos sin interés. Se trata de la Línea para Recomposición Productiva 2023, destinada exclusivamente a productores que cuenten con certificado de emergencia y/o desastre agropecuario.

El financiamiento podrá ser utilizado en insumos y servicios para la implantación de pasturas, verdeos, forrajes conservados; y para la provisión de alimentos y agua de bebida; limpieza de represas, entre otros.

La inscripción se realiza ingresando a través del sistema AFEM https://www.santafe.gob.ar/afem/, donde los productores deberán seleccionar la “Línea 4 - Recomposición Productiva 2023” y completar la solicitud. Cabe aclarar que quedarán excluidos de poder recibir esta asistencia económica, aquellos que hayan sido beneficiados en el marco de la Línea de prevención y recomposición productiva 2022.

Serán destinatarios de la ayuda productores ganaderos (leche/carne) con hasta 1.000 cabezas totales de ganado bovino (según último acta de vacunación), que se encuentren inscriptos en el Registro Único de Productores Primarias (RUPP); y productores mixtos (agricultura extensiva/ ganadería bovina de leche o carne): con hasta 700 cabezas totales de ganado (según último acta de vacunación) y hasta 500 hectáreas de agricultura declaradas como granarias en el RUPP.

El monto máximo a otorgar por productor es de $700.000, con una tasa de interés del 0% y un plazo total de reintegro de hasta 12 meses, incluido el período de gracia de 12 meses.