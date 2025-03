Las pistas apuntan a un posible crimen en el caso del policía santafesino desaparecido

detenidos cristian abrigo.jpg Los dos detenidos en la causa del policía desaparecido gentileza

Paralelamente, se ordenaron rastrillajes en la localidad de Progreso, en el departamento Las Colonias, siguiendo una pista que sugiere que Abrigo habría sido llevado a un campo en esa zona, donde habría estado junto a los dos detenidos.

El caso está rodeado de rumores. Uno de ellos señala que el subcomisario Abrigo se dedicaba a los préstamos informales y a la venta de autos usados, y que manejaba importantes sumas de dinero.

Según publicó El Esperancino, el viernes la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al constructor Luciano Steger y al oficial de Los Pumas Fernando Gabriel Carrizo. Este último, que también es carnicero y estaba de licencia por razones de salud, tendría a su cargo un campo en Progreso, donde se realizaron los rastrillajes. En los operativos participaron perros rastreadores, lo que sugiere la posibilidad de un desenlace fatal.

Además, trascendió que una masajista habría sido una de las últimas personas en ver a Abrigo en Santa Fe, y se presentó a declarar en una comisaría. Dada la gravedad de su testimonio, fue derivada a la División Judiciales. Su declaración involucraría a más policías en la causa.

Hasta su desaparición, Abrigo trabajaba en la sección de monitoreo de la Agrupación de Unidades de Orden Público y vivía con su pareja y los hijos de ella en una casa ubicada en Rivadavia, casi Lamothe, en barrio La Esmeralda de Santa Fe.

El viernes 28 de febrero, a las 12.15, salió de su hogar y no volvieron a verlo, según informó la prensa local. El sábado 1 de marzo por la noche, la pareja de Abrigo llamó a su padre, Julio, para informarle lo sucedido. "Testigos dijeron que subió a un auto en la esquina de su casa. Nosotros con Cristian estábamos distanciados porque no teníamos los mismos pensamientos. Yo con su pareja no tenía relación", declaró Julio en diálogo con medios santafesinos.

• LEER MÁS: Un delincuente ingresó, dañó y robó tres locales en la Galería Vía Macarena de la peatonal San Martín