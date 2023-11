Le hackearon el teléfono a un diputado provincial: el delincuente pide transferencias 

Carlos Del Frade.jpg El diputado Carlos Del Frade Prensa Del Frade

"Me hackearon el WhatsApp. Por favor no respondan ningún pedido. Gracias y mil disculpas", expresó el legislador a través de su cuenta de X (ex Twitter). A su vez, el delincuente se puso en contacto con el teléfono de este diario y dio cuenta de cómo es su modus operandi: "Buen día!! Te puedo pedir un favor. No tendrás para realizar un pago por transferencia por mi? En 1hs más tardar te los devuelvo".