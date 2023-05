•LEER MÁS: Trataron de entrar a robar por el techo del Hospital Vera Candioti

pescadores robo alto verde.jpg

Sobre el reciente hecho de inseguridad que sufrieron, manifestó: "Llegué a las 6 de la mañana y me encontré con la puerta principal forzada, pero no la pudieron abrir, entonces entraron por una puerta de reja que tenemos al costado. Ya cuando vi ese agujero, miré para el fondo y observé la puerta del depósito abierta, y la única llave que hay la manejo yo. Así que abrí la reja desesperadamente y me encontré con que la barretearon y entraron como dueños por su casa. Acarrearon mucha mercadería por lo que puede ver, está faltando aceite, azúcar, arroz, fideos, no quedó nada de leche, algunas masitas. Y están faltando algunos rollos de malla, lo más caro que tiene la institución. A los pescadores les damos créditos con la plata que recaudamos".

Señaló que "nadie vio nada". "Acá ingresó más de una persona, porque están faltando como 80 o 40 cajas de aceite y unas 30 o 40 cajas de leche", detalló.

